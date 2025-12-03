فیلم کوتاه «آخرین مَستی» پس از پایان مراحل تولید با استقبال جشنواره‌های معتبر بین‌المللی مواجه شد و توانست در جشنواره فیلم کن، سه جشنواره شاخص بریتانیا و چند رویداد سینمایی دیگر پذیرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم کوتاه «آخرین مَستی» به نویسندگی و کارگردانی پوریا میرزایی و تهیه‌کنندگی وحید شیخ‌زاده، پس از پایان مراحل تولید، با استقبال جشنواره‌های معتبر بین‌المللی روبه‌رو شده و تاکنون در جشنواره فیلم کن فرانسه، سه جشنواره معتبر در بریتانیا و همچنین Films That Move در جامائیکا پذیرفته شده است.

پوریا میرزایی درباره روند شکل‌گیری اولین اثر خود گفت: قصه فیلم برگرفته از یک تجربه واقعی است؛ روایتی از کودک ۱۰ ساله‌ای که در روز تولدش در میان غفلت والدین گم می‌شود و همین اتفاق مسیری تازه برای بازسازی یک خانواده رقم می‌زند. موضوع فیلم به دلیل تمرکز بر مسائل انسانی، کودکان و مسئولیت والدین، از ابتدا ظرفیت دیده‌شدن در جشنواره‌های خارجی را داشت.

«آخرین مَستی» به موضوعاتی، چون اعتیاد، غفلت والدین در فضای مجازی و تأثیر رفتار بزرگسالان بر ذهن کودکان می‌پردازد و پیام اصلی آن، ضرورت توجه به کودک در خانواده است.

میرزایی همچنین اعلام کرد: این فیلم به جشنواره‌های بیشتری ارسال شده و حضور‌های بین‌المللی تازه‌ای در انتظار آن است.

وحید شیخ زاده، رادین آسیابان، سید سلمان حسینی، امید کوکبی، رویا میرزایی، حمید سمیعی‌خواه و آیلین سمیعی‌خواه گروه بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: فیلم کوتاه ، جشنواره فیلم ، فیلم کن ، جشنواره کن فرانسه
"مانع" در جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان آلبانی جایزه گرفت
«تنها کنار هم» بهترین فیلم کوتاه بین‌الملل جشنواره آنتم آمریکا شد
اعطای جایزه ویژه جشنواره فیلم اوراسیا به مجید مجیدی + فیلم
استقبال جشنواره‌های بین‌المللی از فیلم کوتاه «آخرین مَستی»
استقبال جشنواره‌های بین‌المللی از فیلم کوتاه «آخرین مَستی»
