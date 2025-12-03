باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم کوتاه «آخرین مَستی» به نویسندگی و کارگردانی پوریا میرزایی و تهیه‌کنندگی وحید شیخ‌زاده، پس از پایان مراحل تولید، با استقبال جشنواره‌های معتبر بین‌المللی روبه‌رو شده و تاکنون در جشنواره فیلم کن فرانسه، سه جشنواره معتبر در بریتانیا و همچنین Films That Move در جامائیکا پذیرفته شده است.

پوریا میرزایی درباره روند شکل‌گیری اولین اثر خود گفت: قصه فیلم برگرفته از یک تجربه واقعی است؛ روایتی از کودک ۱۰ ساله‌ای که در روز تولدش در میان غفلت والدین گم می‌شود و همین اتفاق مسیری تازه برای بازسازی یک خانواده رقم می‌زند. موضوع فیلم به دلیل تمرکز بر مسائل انسانی، کودکان و مسئولیت والدین، از ابتدا ظرفیت دیده‌شدن در جشنواره‌های خارجی را داشت.

«آخرین مَستی» به موضوعاتی، چون اعتیاد، غفلت والدین در فضای مجازی و تأثیر رفتار بزرگسالان بر ذهن کودکان می‌پردازد و پیام اصلی آن، ضرورت توجه به کودک در خانواده است.

میرزایی همچنین اعلام کرد: این فیلم به جشنواره‌های بیشتری ارسال شده و حضور‌های بین‌المللی تازه‌ای در انتظار آن است.

وحید شیخ زاده، رادین آسیابان، سید سلمان حسینی، امید کوکبی، رویا میرزایی، حمید سمیعی‌خواه و آیلین سمیعی‌خواه گروه بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.