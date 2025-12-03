مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان از رشد ۱۷۰ درصدی ترانزیت کالا در مجتمع بندری انزلی در ۸ ماهه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین یونسی، مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹۲ هزار تن کالا از بندر انزلی ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۷۰ درصد افزایش داشت.

او افزود: همچنین ۴۳۵ فروند شناور در این مدت وارد بندر انزلی و ۲ هزار و ۱۸۴ کانتینر نیز تخلیه و بارگیری شد که نشان‌دهنده تقویت فعالیت این مجتمع است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به سهم ۱۷ درصدی بندر انزلی در تخلیه غلات کشور در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در این مدت بیش از ۲ میلیون و ۹۸۲ هزار تن غلات از بنادر شمالی به کشور وارد شد که ۵۱۴ هزار و ۵۴۴ تن معادل ۱۷ درصد از طریق بندر انزلی تخلیه شد.

به گفته یونسی، از مجموع ۶۷۱ هزار و ۵۹۶ تن روغن خام خوراکی وارد شده به کشور هم، ۱۰۷ هزار و ۶۴۶ تن معادل ۸ درصد در بندر انزلی تخلیه شده است.

او همچنین با اشاره به رشد عملیات تخلیه و بارگیری، صادرات و ترانزیت کالا در مجتمع بندری انزلی گفت: در ۸ ماهه امسال، یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن کالا در بندرانزلی تخلیه و بارگیری شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان افزود: ۳۸۷ هزار تن کالا هم در این مدت از طریق این بندر به کشور‌های CIS صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد بیشتر است.

یونسی تصریح کرد: سیمان، مواد ساختمانی، مواد شیمیایی و مواد معدنی عمده اقلام صادراتی این بندر در سال ۱۴۰۴ را تشکیل می‌دهند.

