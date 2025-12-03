باشگاه خبرنگاران جوان - رزاق حسن پور معاون اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: آتش‌سوزی بامداد امروز در نیزار‌های قسمت جنوبی و نزدیک «کیوه ره‌ش» این تالاب بین‌المللی شروع شده بود و برای مهار آن سه تیم آتش‌نشانی از شهر مهاباد و روستای «قم‌قلعه» این شهرستان اعزام شدند که پس از حدود ساعت سه بامداد به طور کامل مهار شد.

وی با اشاره به اینکه این آتش سوزی توسط عامل انسانی ایجاد شده بود اضافه کرد: وزش باد و خشک بودن علفزار‌ها و بوته‌ها باعث گسترش آتش در قسمت نیزار‌های این تالاب شده بود.

معاون اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره قبل از شروع آتش سوزی یک نفر موتورسوار را در این مسیر مشاهده کرده بودند که بررسی شناسایی و دستگیری وی در دست اقدام است.

وی اظهار کرد: با توجه به خشک شدن آب تالاب کانی برازان، پوشش نیزاری آن تنها پناهگاه و زیستگاه پرندگان و سایر وحوش است و هر گونه آتش سوزی در آن زیان‌های جبران ناپذیری به پیکره این تالاب وارد می‌کند.

وی در خصوص وضغیت تالاب کانی برازان نیز گفت: روند خشک شدن پهنه آبی تالاب بین المللی کانی برازان این شهرستان از اواسط شهریور ماه شدت بیشتری به خود گرفت و بخش‌های زیادی از این تالاب خشک شده است.

وی افزود: هم اکنون تنها در بخش‌های نیزاری آن رطوبت نسبی وجود دارد و پرندگان کنارآبزی در آن محدوده‌ها زیست می‌کنند و مابقی قسمت‌های این تالاب به دلیل کاهش شدید بارندگی‌ها، خشک شده است.

تالاب بین‌المللی کانی‌برازان مهاباد با وسعتی افزون بر ۹۱۰ هکتار یکی از مهمترین تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه و با ارزش‌ترین زیستگاه‌های انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر و بومی در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود.

