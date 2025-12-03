باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تسوی کا بروت،شهردار شهر صهیونیستی بت‌یام پیامی هشدارآمیز به شهرک‌نشینان صهیونیست فرستاد تا با سپاه پاسداران ایران که درصدد جذب آنها برای همکاری اطلاعاتی است، ارتباط نگیرند. بروت گفت: «منتظر نمانید تا در خانه‌تان را بزنند.»

شهردار بت‌یام شامگاه سه‌شنبه پیامی هشداردهنده منتشر و ادعا کرد: «ایرانی‌ها به شهر رسیده‌اند، این یک شوخی نیست.»

بروت با این ادعاها در نظر داشته است که سپاه پاسداران درصدد جذب جاسوس در برابر پول نشان دهد. او در پیامی ویدئویی که منتشر کرد مدعی شد: «در دوره‌ی اخیر، ما با نهاد‌های امنیتی، به‌ویژه شین‌بت، در ارتباط هستیم درباره‌ی احتمال این‌که برخی از ساکنان ما در دام شبکه‌ی اطلاعاتی ایران بیفتند.

او در ادامه‌ی داستات ادعایی خود خطاب به شهرک‌نشینان صهیونیست گفت: تا این لحظه می‌دانیم که برخی از ساکنان بت‌یام همین روز‌ها در چنین ارتباطاتی قرار دارند. اگر شما، اعضای خانواده یا دوستانتان به یکی از این پیام‌ها پاسخ داده‌اید یا حتی ماموریت‌هایی را انجام داده‌اید، منتظر نمانید تا در خانه‌تان را بزنند.»

هم‌زمان با انتشار این پیام ویدئویی، بروت به کارکنان شهرداری دستور داد یک خط واتس‌اپ ویژه برای دریافت پیام‌ها و گزارش‌های مربوط از سوی ساکنان شهر راه‌اندازی کنند.

منبع: اسرائیل هیوم