شهردار بات‌یام، با انتشار پیامی ویدئویی ادعا کرد که سپاه پاسداران ایران در تلاش است برخی از ساکنان شهر را برای همکاری اطلاعاتی جذب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تسوی کا بروت،شهردار شهر صهیونیستی بت‌یام پیامی هشدارآمیز به شهرک‌نشینان صهیونیست فرستاد تا با سپاه پاسداران ایران که درصدد جذب آنها برای همکاری اطلاعاتی است، ارتباط نگیرند. بروت گفت: «منتظر نمانید تا در خانه‌تان را بزنند.»

شهردار بت‌یام شامگاه سه‌شنبه پیامی هشداردهنده منتشر و ادعا کرد: «ایرانی‌ها به شهر رسیده‌اند، این یک شوخی نیست.»

بروت با این ادعاها در نظر داشته است که سپاه پاسداران درصدد جذب جاسوس در برابر پول نشان دهد. او در پیامی ویدئویی که منتشر کرد مدعی شد: «در دوره‌ی اخیر، ما با نهاد‌های امنیتی، به‌ویژه شین‌بت، در ارتباط هستیم درباره‌ی احتمال این‌که برخی از ساکنان ما در دام شبکه‌ی اطلاعاتی ایران بیفتند.

او در ادامه‌ی داستات ادعایی خود خطاب به شهرک‌نشینان صهیونیست گفت: تا این لحظه می‌دانیم که برخی از ساکنان بت‌یام همین روز‌ها در چنین ارتباطاتی قرار دارند. اگر شما، اعضای خانواده یا دوستانتان به یکی از این پیام‌ها پاسخ داده‌اید یا حتی ماموریت‌هایی را انجام داده‌اید، منتظر نمانید تا در خانه‌تان را بزنند.»

هم‌زمان با انتشار این پیام ویدئویی، بروت به کارکنان شهرداری دستور داد یک خط واتس‌اپ ویژه برای دریافت پیام‌ها و گزارش‌های مربوط از سوی ساکنان شهر راه‌اندازی کنند.

منبع: اسرائیل هیوم

برچسب ها: حمله ایران به اسرائیل ، سپاه پاسداران ایران ، جاسوسی
خبرهای مرتبط
افشای صدای رئیس سابق موساد درباره عملیات علیه ایران
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
آخرین اخبار
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد