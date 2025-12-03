باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حیدری رئیس پلیس راهور شهرستان قائم شهر گفت: رانندگیهای مخاطرهآمیزی مانند حرکت درجا، لاییکشی، حرکات مارپیچ، سرعت غیرمجاز و ایجاد آلودگی صوتی موجب نگرانی و سلب آرامش شهروندان شده است.
او در تشریح برخورد جدید با این متخلفان، افزود: این رانندگان حادثهساز جهت تست روانسنجی و بررسی حالات روحی و روانی به پزشکی قانونی معرفی و برای بازآموزی قوانین و مقررات راهور نیز به آموزشگاههای تعلیم رانندگی جهت طی یک دوره یکهفتهای ارجاع داده خواهند شد.
رئیس پلیس راهور قائمشهر در پایان از شهروندان، مدیران شبکههای اجتماعی و اصحاب رسانه خواست در صورت مشاهده مستندات اینگونه رانندگیهای پرخطر، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا با هماهنگی مراجع قضایی نسبت به توقیف وسیله نقلیه اقدام شود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران