رانندگان متخلفی که با حرکات خطرناکی مانند لایی‌کشی و سرعت غیرمجاز آرامش عمومی را بر هم می‌زنند، برای تست روان‌سنجی به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوانسرهنگ حیدری رئیس پلیس راهور شهرستان قائم شهر گفت: رانندگی‌های مخاطره‌آمیزی مانند حرکت درجا، لایی‌کشی، حرکات مارپیچ، سرعت غیرمجاز و ایجاد آلودگی صوتی موجب نگرانی و سلب آرامش شهروندان شده است.

او در تشریح برخورد جدید با این متخلفان، افزود: این رانندگان حادثه‌ساز جهت تست روان‌سنجی و بررسی حالات روحی و روانی به پزشکی قانونی معرفی و برای بازآموزی قوانین و مقررات راهور نیز به آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی جهت طی یک دوره یک‌هفته‌ای ارجاع داده خواهند شد.

رئیس پلیس راهور قائم‌شهر در پایان از شهروندان، مدیران شبکه‌های اجتماعی و اصحاب رسانه خواست در صورت مشاهده مستندات اینگونه رانندگی‌های پرخطر، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا با هماهنگی مراجع قضایی نسبت به توقیف وسیله نقلیه اقدام شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

