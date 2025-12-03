باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا در کنفرانس «اسرائیل هیوم» در نیویورک شرکت کرد و با نگرانی اعتراف کرد که داستان‌سازی‌های رژیم تروریستی اسرائیل دیگر به‌طور موثر روایت نمی‌شود و با این وضعیت فقط بدتر می‌شود.

او مدعی شد: «۵۰ درصد جوانان آمریکا اخبار را از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، تیک‌تاک حقیقت را تحریف می‌کند.»

کلینتون درباره‌ی توافق عادی سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل موسوم به توافق‌های ابراهیم گفت: «سناریو‌های امیدوارکننده‌ای برای اسرائیل در منطقه وجود دارد.»

او همچنین خطاب به صهیونیست گفت: «شما نیاز به رهبری‌ای دارید که گرفتار تروما و ضربه روحی ۷ اکتبر نباشد.»

منبع: اسرائیل هیوم