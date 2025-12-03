باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان تا صبح فردا پنج شنبه ۱۳ آذر ابری و بارانی پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه شدت بارش‌ها در مناطق ساحلی و جلگه‌ای، دامنه‌ها تشدید می‌یابد، افزود: طی این مدت آب گرفتگی معابر، کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

نوروزیان گفت: فردا پنج شنبه بارش‌ها غالبا پراکنده و کاهش دما محسوس‌تر است، اما از جمعه جو استان پایدار می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: طی این مدت بیشترین بارندگی سلمانشهر با ۴۲ میلیمتر، ایزدشهر ۲۴، نوشهر ۲۲ و بابلسر با ۱۴ میلیمتر و همچنین بارش برف در محور کنداون تا ۳ سانتی متر و در محور هراز با ۲ سانتی متر گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا تا فردا مواج و برای فعالیت‌های دریایی و گردشگری مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران