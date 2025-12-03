آسمان مازندران تا صبح فردا پنج شنبه ابری و بارانی پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جواننوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان تا صبح فردا پنج شنبه ۱۳ آذر ابری و بارانی پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه شدت بارش‌ها در مناطق ساحلی و جلگه‌ای، دامنه‌ها تشدید می‌یابد، افزود: طی این مدت آب گرفتگی معابر، کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

نوروزیان گفت: فردا پنج شنبه بارش‌ها غالبا پراکنده و کاهش دما محسوس‌تر است، اما از جمعه جو استان پایدار می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: طی این مدت بیشترین بارندگی سلمانشهر با ۴۲ میلیمتر، ایزدشهر ۲۴، نوشهر ۲۲ و بابلسر با ۱۴ میلیمتر و همچنین بارش برف در محور کنداون تا ۳ سانتی متر و در محور هراز با ۲ سانتی متر گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا تا فردا مواج و برای فعالیت‌های دریایی و گردشگری مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، هواشناسی مازندران
خبرهای مرتبط
هشدار نارنجی در مازندران؛ احتمال آبگرفتگی وجود دارد
کاهش بارش‌ها در مازندران
هشدار سیل در مازندران
برف و باران در راه مازندران؛ هشدار نارنجی صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استمرار بارش باران تا فردا در مازندران
آخرین اخبار
استمرار بارش باران تا فردا در مازندران
کشف میلیاردی سیگار و تنباکوی قاچاق در آمل
افزایش انسداد گوارشی ناشی از مصرف بی‌رویه انار و خرمالو در کودکان
تأمین پایدار گندم در مازندران
واردات بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به کشور
اقدام به موقع نجاتگران هلال احمر ساری در اطفای حریق جنگل‌های چورت
گزارشی از انتخابات هیات فوتبال مازندران + فیلم
نقش محوری مازندران در تأمین پروتئین پایتخت و استان‌ها
صرفه‌جویی ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در مازندران
برف و باران در راه مازندران؛ هشدار نارنجی صادر شد