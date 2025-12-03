براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۸ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در سه شهر آبادان ۱۵۴، آغاجری ۱۵۳‌ و شادگان ۱۵۲ میکرو گرم بر متر مکعب اعلام شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم است.

همچنین شاخص آلودگی هوا در شهرهای بهبهان ۱۴۶، دشت آزادگان ۱۴۳، کارون ۱۲۸، ماهشهر ۱۴۱ و هویزه ۱۱۶ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.

در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، هوا در شهرهای امیدیه ، اندیکا، اندیمشک ، اهواز، باغملک،دزفول، دهدز، رامهرمز، ایذه، شوش، شوشتر، لالی ، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده و ایذه تنها شهر با هوای پاک است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میمشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.