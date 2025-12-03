باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدهادی سبحانیان، رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست مشترک با حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور که به میزبانی سازمان امور مالیاتی برگزار شد، از دستاوردهای مهم این سازمان در حوزه هوشمندسازی و حرکت به سمت نظام مالیاتی دانشبنیان خبر داد.
سبحانیان با تاکید بر اینکه تحولات اخیر در نظام مالیاتی کشور نشاندهنده گذار از ساختار سنتی به ساختاری هوشمند، دادهمحور و دانشبنیان است، گفت: تحولات سازمان امور مالیاتی از چارچوبهای سنتی فاصله گرفته و بر پایه نوآوری، فناوری و تحلیل هوشمند دادهها بنا شده است. این رویکرد در جهت تحقق عدالت مالیاتی و ارتقای کارایی نظام اقتصادی کشور پیش میرود.
وی افزود: در هشتماهه نخست سال جاری، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۵ درصدی داشته است؛ این رشد در شرایط محدودیتهای اقتصادی، بیانگر اثربخشی سیاستهای هوشمند مالیاتی است.
رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به روند رو به رشد استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: در هشتماهه سال ۱۴۰۴، میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته و از ۲۰ همت به ۴۰ همت رسیده است که بیانگر سرعت پاسخگویی و اعتمادسازی میان سازمان و فعالان اقتصادی است.
سبحانیان همچنین از صدور برگ تشخیص مالیاتی بیش از یک میلیون پرونده املاک اجاری بهصورت ۱۰۰ درصد سیستمی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در این فرایند، هیچ دخالت عامل انسانی وجود نداشته و تمامی مراحل محاسبه و صدور به صورت هوشمند انجام شده است.
به گفته وی، امروز بیش از ۹۶ درصد پروندههای مالیاتی اصناف و مشاغل در قالب اجرای فرم تبصره ماده ۱۰۰ بهصورت کاملا سیستمی محاسبه شدهاند. همچنین بر اساس همین تبصره، ۹۰ درصد مؤدیان اصناف و مشاغل مشمول مالیات صفر شدهاند که گامی اساسی در حمایت از کسبوکارهای کوچک به شمار میرود.
سبحانیان ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، ماهانه بیش از ۵.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیک و رسید POS در کشور صادر میشود؛ این امر نشاندهنده ورود نظام مالیاتی ایران به عصر هوشمند و یکی از پایههای تحقق دولت دیجیتال و اقتصاد دادهمحور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص کلان مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح خود در هفت سال گذشته رسیده است؛ این نسبت بر اساس آمار بانک مرکزی ۸.۳ درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران ۶.۴ درصد برآورد میشود که بیانگر تقویت جایگاه مالیات در ساختار اقتصادی کشور است.
رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: این تحول دو پیام اصلی دارد؛ نخست، شفافیت و عدالت مالیاتی با کاهش نقش عوامل انسانی و افزایش حسابرسی سیستمی؛ دوم، حمایت از شرکتهای دانشبنیان از طریق معافیتها و اعتبارهای مالیاتی، که به تقویت بنیانهای اقتصاد نوآوری کشور منجر میشود.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در نشست مشترک با سید محمد هادی سبحانیان رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور، با تاکید بر پیشرفتهای اخیر در نظام مالیاتی، اظهار داشت: این سازمان در مسیر دانشبنیان و هوشمندسازی پیشتاز بین دستگاههای کشور است و این تحول به خوبی توسط مردم و مودیان احساس میشود.
افشین با تاکید بر ضرورت تحول دیجیتال در حوزه مالیات، هوشمندسازی را نقطهای معرفی کرد که مردم بیش از هر جای دیگر اثرات آن را لمس میکنند.
معاون علمی رییسجمهور از آمادگی لازم برای همکاری در راه اندازی کارپوشه ایرانیان با سازمان امور مالیاتی کشورخبر داد و گفت؛ برای اجرای هرچه دقیقتر این امر نیازمند اصلاح برخی قوانین و مقررات هستیم.
وی با بیان اینکه سادهسازی و تسهیل فرایندها مهمترین مطالبه مردم از نظام مالیاتی است، افزود: خوشبختانه رویکرد فعلی سازمان امور مالیاتی میتواند این سازمان را به یکی از پیشتازان کشور تبدیل کند. ما در پروژههای مختلف با دستگاههای متعدد همکاری داریم و یکی از موفقترین آنها همین سازمان امور مالیاتی است. مردم راحتی و احترام را در هوشمندسازی میبینند، وصول مالیات مهم است، اما مهمتر از آن احساس آرامش مردم است.
وی با ابراز خرسندی از توسعه اظهارنامههای پیشفرض اظهار داشت: این حرکت نشاندهنده مسیر درست هوشمندسازی است. این روند باید به روانسازی امور و سیستمی شدن فرایندها منجر شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان توزیع عدالت، احترام به مردم، کمک به رشد اقتصادی را نتیجه هوشمندسازی نظام مالیاتی دانست و تاکید کرد: بعد از این اصول، بحث درآمدزایی و افزایش وصول مالیات مطرح میشود.
افشین در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع مالیاتهای نشاندار اشاره کرد و گفت: دولت بخشی از درآمد مالیاتی را برای حمایت از حوزه علم و فناوری اختصاص داده است که این یعنی سرمایهگذاری امروز برای آینده که نمونه بارز آن حوزه نانو است.
وی ادامه داد: وقتی دولت مالیات را نشاندار و صرف فناوری میکند، آینده کشور را میسازد. همکاری خوبی میان معاونت علمی ریاستجمهوری و سازمان امور مالیاتی شکل گرفته و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
وی همچنین بر لزوم سرعت در بازپرداختها و استرداد مالیاتی تأکید کرد و گفت: وقتی افراد دیر پرداخت کنند جریمه میشوند، بنابراین دولت هم باید مطالبات مردم را سریع بازگرداند، چون ارزش پول دائما تغییر میکند.
معاون علمی رییسجمهور در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه هوشمندسازی و سرمایهگذاری در فناوری، مسیر توسعه اقتصادی کشور هموارتر شود.