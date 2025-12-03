سخنگوی صنعت آب گفت: برای نصب کنتور‌های هوشمند آب باید مجوز‌های لازم کسب شود که در مسیر اخد مجوز‌ها هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسى بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از انجام بررسی‌های اولیه برای پیاده‌سازی کنترل‌های هوشمند مصرف آب خبر داد.

او با اشاره به اینکه این کنترل‌ها قابلیت مشاهده و کنترل از راه دور را دارند، گفت: به عنوان مصرف‌کننده، اگر بیش از الگوی مصرف مجاز آب استفاده کنیم، از آن نقطه به بعد با محدودیت مواجه خواهیم شد.

بزرگ‌زاده همچنین به مراحل اخذ مجوز‌های لازم برای نصب این کنترل‌ها اشاره کرد و افزود: برای نصب این کنترل‌های هوشمند، باید مجوز‌های مربوطه را کسب کنیم و در حال حاضر در مسیر اخذ این مجوز‌ها هستیم.

سخنگوی صنعت آب کشور، بر اهمیت این اقدامات در مدیریت بهینه منابع آب تأکید کرد و گفت: این اقدام به ما کمک می‌کند تا مصرف آب را به طور مؤثرتری کنترل کنیم و از هدر رفت آن جلوگیری نماییم.

