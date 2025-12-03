باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی اظهار داشت که خود را موظف میداند به خاطر تصمیماتی که در زمان سلف خود در مورد ارسال پهپادها و توزیع اعلامیههای تبلیغاتی در مرز گرفته شده است، از کره شمالی عذرخواهی کند.
لی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت یکمین سالگرد اعلام حکومت نظامی توسط یون سوک یول، رئیس جمهور سابق و دوره کوتاه آشفتگی ملی پس از آن، گفت: احساس میکنم باید عذرخواهی کنم، اما در انجام این کار به صورت علنی مردد هستم.
او توضیح داد که نگران است هرگونه عذرخواهی در نبردهای ایدئولوژیک داخلی مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا او را در معرض اتهامات طرفداری از کره شمالی قرار دهد.
رئیس جمهور کره جنوبی به اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهور سابق یون، که گفته میشود به ارتش دستور داده است تا پهپادها را بر فراز پیونگ یانگ به پرواز درآورده و اعلامیههایی ضد کره شمالی را توزیع کند، در تلاشی که احتمالا برای تحریک نظامی بوده است و به همین دلیل هرگونه پاسخی از سوی پیونگ یانگ به یون بهانهای برای اعلام وضعیت اضطراری ملی تحت حکومت نظامی میداد.
منبع: النشره