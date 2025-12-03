نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: شهرستان مشگین قطب میراث فرهنگی با آثار تاریخی بی‌نظیر در کشورمان است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بابک رضازاده، گفت: شهرستان مشگین قطب میراث فرهنگی با آثار تاریخی بی‌نظیر در کشورمان است که بیش از ۱۰۰ قلعه تاریخی و آثار باستانی بی‌نظیر در این شهرستان واقع شده است.

او شهریری را با قدمت هشت هزار ساله نمونه‌ای ارزشمند از این ابنیه تاریخی بی‌نظیر و دارای ارزش و هویت تاریخی برشمرد و افزود: در این استان در کنار ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری و میراث فرهنگی که یک پایه اصلی توسعه است، ما فضای خوب سرمایه‌گذاری را در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی میوه شاهد و ناظر هستیم.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: این شهرستان با تولید بیشترین محصولات سردرختی به ویژه انگور و سیب در جایگاه ممتاز قرار گرفته و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران در توسعه صنایع فرآوری وجود دارد.

رضازاده تصریح کرد: انگور تولید شده در تاکستان‌های مشگین‌شهر بسیار مرغوب و با کیفیت علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به کشور روسیه صادر می‌شود و در از بین بردن بیماری‌های گوارشی متعدد به ویژه سرطان‌ها نیز مؤثر و تأثیرگذار است.

او در ادامه گفت: در این شهرستان شرایط برای راه‌اندازی صنایع تبدیلی با ارزش افزوده در بخش محصولات سردرختی فراهم شده و در کنار آن، انتظار می‌رود سردخانه‌ها و انبار‌های استاندارد نیز احداث و راه اندازی شود.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی به همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان و برپایی نمایشگاه اردبیل اکسپو اشاره کرد و افزود: این رویداد‌ها نیز فرصتی را فراهم کرد تا چهار ضلع قانون‌گذاری و اجرا اعم از نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی، بهره‌برداران بخش و سرمایه‌گذاران در کنار هم قرار گرفته و در یک پنجره منسجم از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کنند.

رضازاده گفت: قطعا این حرکت‌های تحول‌آفرین به نفع منطقه بوده و کشاورزان را به جای خام‌فروشی، با بازار‌های بکر عرضه محصولات متنوع روبه‌رو خواهد کرد.

او بیان کرد: برنامه‌ریزی در این حوزه نه تنها تقویت نظام اقتصادی را فراهم می‌آورد بلکه در حوزه علمی و تخصصی زمینه‌ساز یک حرکت خوب برای اشتغال و رفع فقر در منطقه خواهد بود.

منبع: مهر

برچسب ها: شهرستان مشگین شهر ، میراث فرهنگی ، آثار تاریخی ، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ، محصولات سردرختی
خبرهای مرتبط
استاندار اردبیل:
جهانی شدن روستای گردشگری موئیل ظرفیت مهمی برای استان اردبیل ایجاد می‌کند
۱۳ منطقه نمونه گردشگری استان اردبیل به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار می شود
تولید بیش از ۳۰ هزار تن انگور در استان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.