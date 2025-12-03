باشگاه خبرنگاران جوان - بابک رضازاده، گفت: شهرستان مشگین قطب میراث فرهنگی با آثار تاریخی بی‌نظیر در کشورمان است که بیش از ۱۰۰ قلعه تاریخی و آثار باستانی بی‌نظیر در این شهرستان واقع شده است.

او شهریری را با قدمت هشت هزار ساله نمونه‌ای ارزشمند از این ابنیه تاریخی بی‌نظیر و دارای ارزش و هویت تاریخی برشمرد و افزود: در این استان در کنار ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری و میراث فرهنگی که یک پایه اصلی توسعه است، ما فضای خوب سرمایه‌گذاری را در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی میوه شاهد و ناظر هستیم.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: این شهرستان با تولید بیشترین محصولات سردرختی به ویژه انگور و سیب در جایگاه ممتاز قرار گرفته و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران در توسعه صنایع فرآوری وجود دارد.

رضازاده تصریح کرد: انگور تولید شده در تاکستان‌های مشگین‌شهر بسیار مرغوب و با کیفیت علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به کشور روسیه صادر می‌شود و در از بین بردن بیماری‌های گوارشی متعدد به ویژه سرطان‌ها نیز مؤثر و تأثیرگذار است.

او در ادامه گفت: در این شهرستان شرایط برای راه‌اندازی صنایع تبدیلی با ارزش افزوده در بخش محصولات سردرختی فراهم شده و در کنار آن، انتظار می‌رود سردخانه‌ها و انبار‌های استاندارد نیز احداث و راه اندازی شود.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی به همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان و برپایی نمایشگاه اردبیل اکسپو اشاره کرد و افزود: این رویداد‌ها نیز فرصتی را فراهم کرد تا چهار ضلع قانون‌گذاری و اجرا اعم از نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی، بهره‌برداران بخش و سرمایه‌گذاران در کنار هم قرار گرفته و در یک پنجره منسجم از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کنند.

رضازاده گفت: قطعا این حرکت‌های تحول‌آفرین به نفع منطقه بوده و کشاورزان را به جای خام‌فروشی، با بازار‌های بکر عرضه محصولات متنوع روبه‌رو خواهد کرد.

او بیان کرد: برنامه‌ریزی در این حوزه نه تنها تقویت نظام اقتصادی را فراهم می‌آورد بلکه در حوزه علمی و تخصصی زمینه‌ساز یک حرکت خوب برای اشتغال و رفع فقر در منطقه خواهد بود.

