شهروندخبرنگار ما با ارسا پیامی از عدم امکان پرداخت الکترونیکی در ناوگان حمل و نقل عمومی شهرقدس ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراهم کردن امکانات رفاهی به ویژه در شهر‌ها یکی از ضرورت‌های زندگی ما محسوب می‌شود. دسترسی به این تسهیلات نه تنها نشان‌دهنده سطح رفاه برای خانواده‌ها است، بلکه نمادی برای توسعه یافتگی جوامع نیز محسوب می‌شود. این روز‌ها عدم امکان پرداخت الکترونیکی در ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرقدس استان تهران مشکلاتی را برای آنها به وجود آوردهاست.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

شهرقدس که فاصله چند متری پایتخت قرار دارد ولی وقتی وارد آن می‌شویم انگار که در نقطه صفر مرزی می‌شوی و در دنیایی که بسیاری از امور به صورت دیجیتال انجام می‌شود این شهر از بسیاری از امکانات اولیه هم برخوردار نمی‌باشد که یکی از این موارد عدم وجود امکان پرداخت الکترونیکی کرایه اتوبوس و تاکسی‌های آن است که عمده مقصد مسافران آن هم تهران است و این کمبود با توجه به عدم وجود اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز مشکلات بسیاری را برای شهروندان و رانندگان محترم به وجود آورده که امیدواریم شهرداری و شورای شهرقدس درجهت رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.