باشگاه خبرنگاران جوان - جهاد کشاورزی استان اردبیل در اطلاعیه شماره ۳ کنترل جوندگان (موش) در سال زراعی ۱۴۰۴_۱۴۰۵ اعلام کرد:

قابل توجه کشاورزان و باغداران

به دلیل شرایط آب و هوایی و احتمال افزایش جمعیت جوندگان (موش مغان) و میزان خسارت آن در مزارع و باغات استان، جهت کاهش فعالیت‌های تغذیه‌ای و ازدیاد جمعیت این آفت، لازم است اقدامات زیربلافاصله انجام گیرد:

۱- شخم زنی مزارع قبل از کاشت در مناطق آلوده به عمق ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر برای تخریب لانه‌های جوندگان و از بین بردن منابع تغذیه و قطع زنجیره تولید مثل

۲- شخم زنی مرتب حاشیه مزارع و حاشیه و کف باغات، حاشیه کانال‌های آبیاری و جاده‌های بین مزارع جهت تخریب لانه‌ها و از بین بردن منابغ تغذیه‌ی آفت

۳-در صورت امکان آبیاری مزارع و باغات به صورت غرقابی و یخ آب زمستانه

۴- یک تا دو روز بعد از لانه کوبی، استفاده از طعمه مسموم فسفردوزنگ (۲/۵-۲ درصد) به میزان ۵ گرم در هر لانه فعال

