باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - بهتاش فریبا پیشکسوت استقلال در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره شرایط فنی دربی ۱۰۶ میان پرسپولیس و استقلال اظهار کرد: با توجه به کیفیت بالای بازیکنان هجومی دو تیم، این مسابقه قابلیت تبدیل شدن به یک بازی تماشایی و فنی را دارد. استقلال و پرسپولیس در فاز تهاجمی و در پست وینگر، نفرات خطرناک و تأثیرگذاری دارند و همین مسئله می‌تواند کیفیت بازی را افزایش دهد. معمولاً پس از ۱۵ دقیقه نخست که درگیری‌های فیزیکی شکل می‌گیرد، تیم‌ها وارد فاز اجرای تاکتیک‌ها می‌شوند و به همین دلیل انتظار می‌رود شاهد دیداری سطح بالا باشیم.

فریبا با اشاره به وضعیت منیر الحدادی و احتمال غیبت او در این مسابقه گفت: نبودن او می‌تواند در انتقال توپ و هماهنگی حمله به ضرر استقلال باشد؛ البته وضعیت نهایی هنوز مشخص نیست. الحدادی از نظر شوت‌زنی، اضافه شدن به خط حمله و تصمیم‌گیری در لحظات حساس در سطح بالایی قرار دارد. تجربه بازی در کنار ستاره‌هایی مانند لیونل مسی نیز می‌تواند در چنین مسابقه حساسی به استقلال کمک زیادی کند.

وی درباره عملکرد یاسر آسانی افزود: بازیکن زمانی که وارد زمین می‌شود می‌داند چه وظایفی دارد و طبیعتاً توسط تیم‌های مقابل به‌خوبی آنالیز می‌شود. معمولاً روی او دو لایه پوشش قرار می‌دهند؛ وقتی به داخل می‌زند یک بازیکن مأمور مهارش است و اگر بتواند از او عبور کند، بازیکن دوم پوشش می‌دهد. البته مهارت فردی بازیکن هم تعیین‌کننده است و حتی ممکن است همکاری بازیکن کناری نیز در تعویض او تأثیرگذار باشد.

فریبا در ادامه درباره خط خوردن عارف آقاسی پیش از دربی گفت: واقعیت این است که از جزئیات داخل تیم بی‌خبریم، اما از نظر من آقاسی بازیکنی است که توانایی بالایی دارد. در فوتبال ایران کمتر بازیکنی با سرعت، چرخش و برگشت‌های او دیده می‌شود. به او برخورد خوبی نشد و بهتر بود مسائل داخلی تیم بیرون مطرح نمی‌شد. تصمیم نهایی با مربی است، اما امیدوارم این اتفاق تکراری نباشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه سیدحسین غلامی پس از مدت‌ها به میدان آمد و عملکرد خوبی داشت. اگر این روند را ادامه دهد، می‌تواند یک گزینه قابل اعتماد باشد. همچنین در دیدار قبلی شاید بتوان گفت سامان فلاح بهترین بازیکن زمین بود؛ او در نبرد‌های هوایی عملکرد بسیار خوبی داشت.

پیشکسوت استقلال در پایان با اشاره به بخش جذاب این مسابقه گفت: شاید هیجان‌انگیزترین صحنه‌های بازی مربوط به تقابل سرعت و نفوذ مهاجمان استقلال با خط دفاعی پرسپولیس باشد. مدافعان پرسپولیس در بخش سرعتی و خصوصاً در چرخش‌ها دچار ضعف هستند و این مسئله می‌تواند لحظات مهم و تعیین‌کننده‌ای در جریان مسابقه رقم بزند.