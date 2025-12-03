رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۳۷ راس دام سنگین در عملیات مبارزه با قاچاق و خروج غیر مجاز دام زنده از استان مازندران به ارزش ۳۷ میلیارد ریال در محور نکا به ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: با توجه به افزایش خروج غیرمجاز دام از استان مازندران به مقصد استان‌های همجوار و تبعات ناشی از خروج غیرمجاز دام زنده به ویژه افزایش قیمت و کمبود گوشت قرمز در سطح مازندران، مبارزه با قاچاق و خروج غیرمجاز دام زنده در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

او افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، ۲ خودروی ایسوز حامل احشام سنگین را که بدون مجوز از دامپزشکی در حال طی طریق بوده در محور نکا به ساری شناسایی و توقیف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف ۳۷ راس دام قاچاق فاقد مجوز حمل از خودرو‌های مورد نظر به ارزشی بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال خبر داد و گفت: رانندگان خودرو پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ خورشاد در خاتمه از هموطنان خواست: در صورت مشاهده هرگونه جرایم اقتصادی و قاچاق کالا، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

