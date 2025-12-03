مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر البرز گفت: با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها و قرار گرفتن شاخص کیفیت هوای استان در شرایط ناسالم مردم در این روز‌ها از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - خلفی  گفت: اکنون شاهد افزایش میزان آلودگی هوا در شهرهای مختلف این استان هستیم که این شرایط می‌تواند برای بیماران قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار آسیب زا باشد.
وی اضافه کرد: هلال‌احمر البرز آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی در این شرایط را دارد و تیم‌ های امدادی در آزادراه کرج - قزوین مستقر شده‌ تا در صورت بروز موارد درمانی یا نیاز امدادی، خدمات لازم به شهروندان و مسافران ارائه کنند.

خلفی افزود: در زمان حاضر ۲ دستگاه آمبولانس مجهز در نقاط تعیین‌شده این آزادراه مستقر شده و مسافران در صورت نیاز درمانی می‌توانند به این پایگاه‌ها مراجعه کنند.

وی با اشاره به فعالیت مداوم نیروهای امدادی در سطح استان البرز گفت: ۲۰ پایگاه امداد جاده‌ای و شعب جمعیت هلال‌احمر در محورهای مواصلاتی البرز به‌طور شبانه‌روزی فعال هستند و آماده ارائه خدمات امدادی به مسافران هستند.

