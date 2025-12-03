کمیسیون اروپا در تلاش است با استناد به ماده ۱۲۲ پیمان اتحادیه، مبنای حقوقی توقیف صد‌ها میلیارد یورو دارایی‌های دولتی روسیه را فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نشریه پولیتیکو اروپا گزارش داد که کمیسیون اروپا امروز قصد دارد «مبانی قانونی برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه به نفع اوکراین فراهم کند».

این وب‌سایت اعلام کرد که کمیسیون اروپا قصد دارد به ماده ۱۲۲ پیمان اتحادیه اروپا استناد کند که به دولت‌ها حق می‌دهد «با روحیه همبستگی بین کشور‌های عضو در مورد اقدامات متناسب با وضعیت اقتصادی» تصمیم‌گیری کنند.

به گفته این روزنامه، کمیسیون اروپا می‌خواهد این بند را به گونه‌ای تفسیر کند که با توجه به اهمیت مسائل مالی، اکثریت کشور‌های عضو واجد شرایط برای تمدید تحریم‌ها کافی باشند. این روزنامه خاطرنشان کرد که چنین اقدامی می‌تواند مجارستان را از حق وتو محروم کند.

در اول دسامبر، کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه، اعلام کرد که کمیسیون اروپا قصد دارد در اجلاس اتحادیه اروپا که قرار است در ۱۸ و ۱۹ دسامبر برگزار شود، در مورد توقیف دارایی‌های روسیه تصمیم‌گیری کند.

کمیسیون اروپا به طور فعال به دنبال جلب موافقت کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه به نفع کی‌یف است. مبلغی بین ۱۸۵ تا ۲۱۰ میلیارد یورو به عنوان وام در حال بررسی است که پس از پایان درگیری و در صورت پرداخت غرامت مادی توسط مسکو توسط اوکراین بازپرداخت خواهد شد.

پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، اتحادیه اروپا و کشور‌های گروه ۷ تقریبا نیمی از ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه را که تقریبا ۳۰۰ میلیارد یورو می‌شود، مسدود کردند. بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو از این مبلغ در اتحادیه اروپا، عمدتا در حساب‌هایی در Euroclear، یکی از بزرگترین موسسات تسویه و پایاپای جهان در بلژیک، نگهداری می‌شود.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هشدار داد که سرقت دارایی‌های روسیه می‌تواند سیستم مالی و اقتصادی جهانی را بی‌ثبات کرده و جدایی اقتصادی را تقویت کند.

منبع: آر تی

