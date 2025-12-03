رئیس مرکز مقابله با قاچاق سوخت گفت:در سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیون لیتر کشف فیزیکی و بالغ بر سه میلیارد لیتر کشف اسنادی در کشور ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علیرضا علیدادی، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به دستاوردهای اخیر در حوزه کنترل قاچاق سوخت گفت:با اقدامات هماهنگ دستگاههای مسئول، توانستهایم روزانه حدود چهار و نیم میلیون لیتر از حجم قاچاق سوخت بکاهیم. این رقم نتیجه تمرکز بر پیشگیری، اصلاح فرآیندها و نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین و توزیع بوده است.
او با بیان اینکه مبارزه با قاچاق سوخت یکی از محورهای اصلی فعالیت ستاد است، افزود: در سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیون لیتر کشف فیزیکی و بالغ بر سه میلیارد لیتر کشف اسنادی در کشور ثبت شده است. این حجم کشفیات نشاندهنده همکاری مؤثر بین وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر دستگاههای ذیربط است.
اصلاح فرآیندها؛ راهکار اصلی کاهش قاچاق
علیدادی تأکید کرد: تا زمانی که فرایندهای تخصیص، توزیع و مصرف سوخت اصلاح نشود، جذابیت قاچاق به دلیل اختلاف شدید قیمت با کشورهای همسایه پابرجا میماند. از همین رو اولویت ستاد بر اصلاح فرآیندها و ایجاد یک نظام هوشمند کنترل است.
به گفته او، از سال گذشته دستورالعملی ۲۴ مادهای تدوین شد که در آن، وظایف همه دستگاهها از مرحله تولید تا مصرف سوخت بهصورت سامانهای تعریف شده است.
علیدادی افزود: این طرح پس از بررسیهای آزمایشی در یکی از استانها، در مهرماه امسال با امضای رئیسجمهور به تمامی دستگاهها ابلاغ شد و برای هر نهاد زمانبندی مشخصی دارد. تأکید کردهایم که هیچ کوتاهی در اجرای این تکالیف پذیرفتنی نیست و موارد اهمال بهعنوان ترک فعل گزارش خواهد شد.
کاهش نیاز به واردات گازوئیل
معاون مقابله با قاچاق کالا و ارز با اشاره به نتایج اجرای طرحهای نظارتی گفت: «با کاهش روزانه بیش از چهار میلیون لیتر در مصرف و قاچاق، نیاز کشور به واردات گازوئیل از میان رفته است. در صورت تداوم این روند، حتی صادرات محصولات سوختی نیز قابل افزایش خواهد بود.
او ادامه داد: علیرغم آنکه در سالهای اخیر قیمت گازوئیل افزایش نیافته و فاصله قیمتی با همسایگان بیشتر شده، همت دستگاهها سبب شده برنامه ملی مقابله با قاچاق سوخت با موفقیت ادامه یابد. نقشه راه و استراتژی مشخصی برای این حوزه طراحی شده و اراده حاکمیتی کاملی در اجرای آن وجود دارد.
باور ملی برای مقابله با عارضه قاچاق
علیدادی با تأکید بر لزوم شکلگیری درک مشترک میان نهادها گفت: اصلاح نظام توزیع سوخت نیازمند باور ملی و فهم مشترک از عارضه قاچاق است. خوشبختانه امروز هماهنگی مؤثری میان دستگاههای اجرایی، امنیتی و نظارتی ایجاد شده و بسیاری از بخشها از نیروگاه و کشاورزی تا حملونقل وارد مسیر اصلاح شدهاند.
او در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که قاچاق شکل نگیرد، نه اینکه صرفاً با آن برخورد شود. اما در موارد تخلف نیز، کارگروههای تخصصی در حوزه شناسایی، عملیات و قضایی بهشدت با متخلفان برخورد خواهند کرد.