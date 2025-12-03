باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در جلسه سلامت و ترافیک تبریز با اشاره به خسارت‌های گسترده حوادث رانندگی گفت: هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از این سوانح بسیار بالاست و کاهش آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.

وی افزود: در برخی حوزه‌ها محدودیت‌هایی وجود دارد اما در موضوع حفظ جان مردم اولویت اصلی باید پیشگیری از حوادث و کاهش آسیب‌ها باشد.

رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر ضرورت ارتقای استاندارد‌های ایمنی در محور‌های کشور گفت:راه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی و تجهیز شوند که در مواقع بروز خطا‌های انسانی، امکان کاهش خطر و جلوگیری از حادثه فراهم باشد

وی با اشاره به نمونه‌هایی از استاندارد‌های ایمنی در جاده‌ها گفت: وجود علایم و موانع هشداردهنده نقش موثری در جلوگیری از بروز حوادث به‌ویژه در مواردی مانند خواب‌آلودگی راننده دارد.

سردار حسینی همچنین به اهمیت تجهیز خودرو‌ها به سامانه‌های ایمنی اشاره کرد و گفت: سامانه‌های ایمنی فعال و غیرفعال در کاهش شدت تصادفات موثر هستند و لازم است در این بخش توجه بیشتری صورت گیرد.

سردار حسینی با اشاره به وضعیت ثبت تخلفات رانندگی گفت: بخش قابل توجهی از تخلفات ناشی از رفتار رانندگان است و تنها افزایش مبلغ جرایم به‌تنهایی بازدارنده نخواهد بود لازم است سازوکار‌های اجرایی و سامانه‌های مربوطه تقویت و کارآمد شوند تا اثربخشی لازم فراهم آید.

وی افزود: وضعیت سامانه‌های ثبت تخلف نسبت به سال‌های گذشته نیازمند بازنگری است و هر‌گونه کاهش ناگهانی در آمار تصادفات باید به‌دقت بررسی شود تا علت واقعی آن مشخص گردد.



سردار حسینی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در حوزه پیشگیری و رسیدگی به مصدومان حوادث تقدیر کرد و گفت: این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌هایی است که برای حفظ جان مردم انجام می‌شود.

وی افزود: پلیس راهور نیز با تمام ظرفیت در کنار دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: آمار تصادفات در برخی محور‌های کشور نگران‌کننده است و برای بهبود وضعیت، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

گفتنی است در این جلسه تفاهم‌نامه همکاری میان پلیس راهور فراجا و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با هدف ارتقای اقدامات پیشگیرانه و بهبود وضعیت حوادث ترافیکی منعقد شد.

همچنین از بنیان‌گذاران و موسسان مرکز تحقیقات ترافیک نیز تجلیل شد.