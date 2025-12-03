باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر گفت: به دلیل وقوع مه غلیظ صبحگاهی و کاهش دید افقی به کمتر از ۵۰۰ متر، ۲ پرواز ورودی صبح امروز فرودگاه شهدای بوشهر امکان نشستن در این فرودگاه را نداشتند و به سمت فرودگاه شیراز تغییر مسیر دادند.

عباس اسماعیلی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پرواز شماره ۵۶۸۷ شرکت هواپیمایی آتا که از تهران به مقصد بوشهر در حال انجام بود و طبق برنامه باید ساعت ۰۶:۲۰ وارد بوشهر می‌شد، به دلیل شرایط جوی نامساعد امکان فرود نداشت و به فرودگاه شیراز هدایت شد.

وی ادامه داد: همچنین پرواز شماره ۴۱۰۸ شرکت هواپیمایی زاگرس در مسیر مشهد – بوشهر با زمان برنامه‌ای ورود ۰۷:۳۰ نیز به دلیل کاهش شدید دید افقی، قادر به فرود نبود و ناچار به تغییر مسیر به شیراز شد.