مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر گفت: به دلیل وقوع مه غلیظ صبحگاهی و کاهش دید افقی به کمتر از ۵۰۰ متر، ۲ پرواز ورودی صبح امروز فرودگاه شهدای بوشهر امکان نشستن در این فرودگاه را نداشتند و به سمت فرودگاه شیراز تغییر مسیر دادند.

عباس اسماعیلی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پرواز شماره ۵۶۸۷ شرکت هواپیمایی آتا که از تهران به مقصد بوشهر در حال انجام بود و طبق برنامه باید ساعت ۰۶:۲۰ وارد بوشهر می‌شد، به دلیل شرایط جوی نامساعد امکان فرود نداشت و به فرودگاه شیراز هدایت شد.

وی ادامه داد: همچنین پرواز شماره ۴۱۰۸ شرکت هواپیمایی زاگرس در مسیر مشهد – بوشهر با زمان برنامه‌ای ورود ۰۷:۳۰ نیز به دلیل کاهش شدید دید افقی، قادر به فرود نبود و ناچار به تغییر مسیر به شیراز شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر بیان کرد: در زمان حاضر عملیات فرودگاه شهدای بوشهر با رصد کامل شرایط جوی در حال انجام است و برنامه‌ریزی لازم برای بازگشت پروازها پس از بهبود شرایط جوی و افزایش دید افقی از شیراز به بوشهر پیگیری می‌شود.

برچسب ها: فرودگاه ، مه غلیظ
