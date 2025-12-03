باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشست پایانی «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» به همت پژوهشکده شورای نگهبان و مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با همکاری ۳۶ دانشگاه و ۲۲ پژوهشکده و پژوهشگاه، برگزار شد.

بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است.

بخش ابتدایی این نشست با سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور، ارائه گزارش کدخدایی و تقدیر از خانواده شهید دکتر طهرانچی همراه بود و بعد از آن آیت‌الله مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان به بررسی خاستگاه قانون اساسی و نقش فرمایش رهبری در قانون اساسی پرداخت و گفت: ما بدون راهبری موثر نمی‌توانیم مسیر صحیح دنیا و آخرت را طی کنیم. ابتدا باید دید خاستگاه اندیشه‌های قانون اساسی از کجا می‌آید. قانون اساسی شامل رهنمود‌های بسیاری از فرمایش مقام معظم رهبری است و ریشه سایر این خاستگاه از اسلام، قرآن، سنت پیامبر (ص) و منبع عقل و تجربه به دست می‌آید.

آیت‌الله یزدی ادامه داد: ما باید این اندیشه‌ها را بررسی کنیم و فهم عمیق آن نیازمند شناخت خاستگاه‌هاست. اگرچه اندیشه‌های مقام معظم رهبری به طور صریح بیان شده، ولی ممکن است بدون شناخت این اندیشه‌ها، در تفسیر اندیشه‌های رهبری دچار کجروی شویم.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه فرمایش مقام معظم رهبری، تبیین و رفتار‌های ایشان باید با توجه به خاستگاه‌ها بررسی شود، توضیح داد: فهم درست مقام معظم رهبری بسیار راهگشاست. اگر ما به قرآن کریم مراجعه کنیم می‌بینیم خداوند متعال همه چیز را به بندگان خود اختصاص داده است. آیات زیادی بیانگر این مطلب است. در یکی از جامع‌ترین آیات آمده مگر نمی‌بینید خداوند آنچه در زمین و آسمان است و نعمت‌های فراوان باطنی و ظاهری را برای شما قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه حقوقی که خداوند متعال قرار داده شامل تمام عالمین است، افزود: در عین حال، کسی حق سلب حقوق را ندارد. حال خداوند این نعمتی که در اختیار همه است، چگونه تقسیم کرده؟ به صورت عادلانه. به صورتی که پیامبر اکرم (ص) هم به صورت عادلانه بین مردم رفتار می‌کرد. بنابراین، هر آنچه مرد و زن کسب کرده‌اند، محفوظ است و حقوق آنها شناخته شده است. در قرآن کریم به کرات آمده که هرگز حقوق مردم را کم ندهید. حتی نسبت به غیر مسلمان هم این برابری وجود داشت.

آیت‌الله یزدی با اشاره به اینکه اسلام بالاترین آزادی را برای انسان در نظر گرفته، هرچند محدودیت‌هایی هم قائل شده است، تصریح کرد: خداوند متعال به پیامبر خوبی را امر و زشتی را نهی کرده است. از طرفی، اگر اسلام حلال و حرام، احکام و محدودیت‌هایی برای زنان در اجتماع و... در نظر گرفته، به‌خاطر سخت‌گیری اسلام نیست؛ چراکه دین اسلام آسان است و خداوند آسانی را برای شما می‌خواهد. این محدودیت‌ها برای حفظ آزادی است. بانوان، دختران و مادران بدانید که اگر حجاب اسلامی را حفظ کردید، یعنی آزادی خود را حفظ و از نفس اماره فاصله گرفتید. آقایان بدانید که اگر حدود الهی را رعایت کنید، خیر الهی را به دست می‌آورید. بدانید در تقوا خیر دنیا و آخرت نهفته است و در غیر تقوا خیری نیست.