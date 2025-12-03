مدیر شبکه بهداشت و درمان پارس‌آباد گفت: مراجعه بیماران با علایم شبه‌آنفلوآنزا به مراکز درمانی این شهرستان سه برابر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  دکتر جعفر بشیری گفت: در حال حاضر روزانه بیش از ۷۰۰ نفر با علایم سرماخوردگی و آنفلوآنزا به مراکز درمانی این شهرستان مراجعه می‌کنند که این عدد بیش از سه برابر افزایش دارد.

او با بیان اینکه کادر درمانی و بیمارستان‌های شهرستان به‌صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای مدیریت شرایط هستند، افزود: تمام ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مناسب و جلوگیری از گسترش این بیماری به‌کار گرفته شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان پارس‌آباد نقش مردم را در کنترل این موج بسیار حیاتی دانست و به شهروندان توصیه کرد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، رعایت فاصله اجتماعی، شست و شوی مداوم دست‌ها و پرهیز از حضور غیرضروری در اماکن پرتردد را جدی بگیرند.

او افزود: مهار این موج تنها با همکاری و همراهی مردم امکان‌پذیر است و امیدواریم با افزایش آگاهی عمومی و رعایت جدی توصیه‌های بهداشتی، شاهد کاهش روند ابتلا در روز‌های آینده باشیم.

منبع: علوم پزشکی

برچسب ها: بیماری آنفولانزا ، رعایت پروتکل های بهداشتی ، استفاده از ماسک ، رعایت فاصله اجتماعی
خبرهای مرتبط
مراجعه روزانه ۳۰۰ نفر با علائم آنفولانزا و کرونا به مراکز درمانی استان اردبیل
افزایش شیوع موج جدید آنفولانزا در اردبیل
افراد بالای ۶۵ سال واکسن آنفلوانزا تزریق کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال آب از حوضه سفید رود به اردبیل تسریع شود
مشگین شهر قطب میراث فرهنگی کشور است
افزایش ۳ برابری شیوع بیماری آنفلوآنزا در شهرستان پارس آباد
آخرین اخبار
افزایش ۳ برابری شیوع بیماری آنفلوآنزا در شهرستان پارس آباد
مشگین شهر قطب میراث فرهنگی کشور است
انتقال آب از حوضه سفید رود به اردبیل تسریع شود
طرح آمارگیری باغداری در استان اردبیل آغاز شد
شتاب در اجرای پروژه‌های بخش ثمرین شهرستان اردبیل
کشف و ضبط ۴ تن هیزم جنگلی در استان اردبیل
تزریق رایگان واکسن آنفلوآنزا برای شهروندان اردبیلی