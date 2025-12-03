باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر جعفر بشیری گفت: در حال حاضر روزانه بیش از ۷۰۰ نفر با علایم سرماخوردگی و آنفلوآنزا به مراکز درمانی این شهرستان مراجعه می‌کنند که این عدد بیش از سه برابر افزایش دارد.

او با بیان اینکه کادر درمانی و بیمارستان‌های شهرستان به‌صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای مدیریت شرایط هستند، افزود: تمام ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مناسب و جلوگیری از گسترش این بیماری به‌کار گرفته شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان پارس‌آباد نقش مردم را در کنترل این موج بسیار حیاتی دانست و به شهروندان توصیه کرد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، رعایت فاصله اجتماعی، شست و شوی مداوم دست‌ها و پرهیز از حضور غیرضروری در اماکن پرتردد را جدی بگیرند.

او افزود: مهار این موج تنها با همکاری و همراهی مردم امکان‌پذیر است و امیدواریم با افزایش آگاهی عمومی و رعایت جدی توصیه‌های بهداشتی، شاهد کاهش روند ابتلا در روز‌های آینده باشیم.

منبع: علوم پزشکی