معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از نصب و راه اندازی دو سامانه نظارت تصویری در محور کندوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - یاسر ابراهیمی معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از نصب و راه اندازی دو سامانه نظارت تصویری در محور کندوان محدوده سیاه بیشه و طویر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد.

او افزود: با توجه به لزوم نظارت تصویری بر کیفیت تردد در جاده‌های استان به‌ویژه در شرایط خاص و بحران جوی و همچنین ایام پیک تردد ارتقا و توسعه سامانه‌های نظارت تصویری با هدف ارتقای خدمت رسانی به کاربران جاده‌ای به ویژه در عملیات راهداری زمستانی در دستور کار مرکز مدیریت راه‌های قرار گرفته است.

ابراهیمی گفت: با توجه به اهمیت نظارت و رصد بر خط وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های برون شهری، دوربین‌های جدید نظارت‌تصویری در نقاط مهم نظیر گردنه‌ها، نقاط مه‌گیر و دارای شرایط خاص جوی، نقاط پرحادثه نصب می‌شوند.

معاون فنی و راه‌های روستایی مازندران گفت: در این راستا مقرر است طی چند ماه آتی تعداد ۱۲ سامانه نظارت تصویری جدید نیز به بهره‌برداری برسد.

او افزود: سایر نهاد‌های خدمت رسان جاده‌ای از جمله پلیس راه، هلال احمر، اداره کل مدیریت بحران استانداری و نهاد‌های انتظامی نیز از تصاویر سامانه‌های نظارت تصویری در جهت انجام ماموریت‌های خود بهره‌مند می‌گردند.

با نصب این سامانه‌ها تعداد کل سامانه‌های نظارت تصویری در استان‌مازندران به تعداد ۶۶ سامانه می‌رسد.

برچسب ها: وضعیت راه ها ، پلیس راه مازندران
خبرهای مرتبط
ثبت تخلف سرعت بیش از ۲۹۳ هزار وسایل نقلیه در مازندران
ثبت تخلف سرعت بیش از ۳۲۵ هزار وسایل نقلیه در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران در رزمایش بین‌المللی بریکس حضور موفق داشته است
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛تردد در چالوس یکطرفه می‌شود
دستگیری اعضای باند قاچاق اشیاء عتیقه در مازندران؛ عتیقه‌های دوران ایلامی کشف شد
نجات فرد گمشده و مصدوم در جنگل‌های ساری
قابی زیبا از پلیکان خاکستری
وارش با تساوی در صدر ماند
گشت و گذار خرس‌های قهوه‌ای + فیلم
آخرین اخبار
گشت و گذار خرس‌های قهوه‌ای + فیلم
وارش با تساوی در صدر ماند
ایران در رزمایش بین‌المللی بریکس حضور موفق داشته است
دستگیری اعضای باند قاچاق اشیاء عتیقه در مازندران؛ عتیقه‌های دوران ایلامی کشف شد
قابی زیبا از پلیکان خاکستری
نجات فرد گمشده و مصدوم در جنگل‌های ساری
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛تردد در چالوس یکطرفه می‌شود