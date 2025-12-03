باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر برزیل در ایران که در محل استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به جایگاه برزیل در میان ۱۰ کشور بزرگ در حال توسعه جهان گفت: قزوین استانی با پیشینه هزار ساله، تنوع تولید بالا و ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری است و می‌تواند شریک مهمی در توسعه روابط اقتصادی میان ۲ کشور باشد.

نوذری با بیان اینکه یک هزار و ۲۸۰ محصول در قزوین تولید می‌شود، افزود: ۶۰ درصد شوینده‌های کشور، بخش قابل توجهی از فولاد، تولید انواع شیشه با قابلیت صادرات، صنعت کاشی و سرامیک و ده‌ها محصول صنعتی دیگر در این استان تولید می‌شود.

نوذری اضافه کرد: در حوزه کشاورزی نیز قزوین سهم قابل توجهی در تولید مرغ، گوشت، زیتون و کشمش دارد و این محصولات قابلیت صادرات به بازار برزیل را نیز دارند.

استاندار قزوین با اشاره به فعالیت ۱۰۷ واحد دارای سرمایه‌گذاری خارجی در استان، بیان کرد: قزوین در حوزه گردشگری ظرفیت‌های بسیار وسیعی دارد و می‌تواند مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور برزیل باشد.

مقام ارشد اجرایی استان قزوین ادامه داد: ما به دنبال ارتقای سطح راندمان کشاورزی استان هستیم و با توجه به تجربه گسترده برزیل در این حوزه، امکان همکاری‌های جدی در انتقال دانش و تکنولوژی وجود دارد.

وی ضمن تاکید بر روابط دوستانه ایران و برزیل، اضافه کرد: ما را به عنوان کشوری بزرگ با مردمانی بزرگ بشناسید، مردم قزوین بسیار مهمان‌نواز هستند و شما در مدت اقامتتان این موضوع را از نزدیک احساس خواهید کرد.

نوذری همچنین به ظرفیت‌های ورزشی استان اشاره کرد و گفت: قزوین در رشته‌هایی مانند کشتی، کاراته و فوتبال رتبه‌های بسیار خوبی دارد و قابلیت همکاری‌های ورزشی نیز فراهم است.

استاندار قزوین بیان کرد: استان قزوین از صادرات محصولاتی مانند زیتون و کشمش گرفته تا لوازم‌خانگی کوچک، سیم و کابل می‌تواند نقش فعال‌تری در توسعه روابط اقتصادی میان ایران و برزیل ایفا کند و ما برای گسترش این نوع همکاری‌ها آماده‌ایم.

منبع: ایرنا