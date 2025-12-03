باشگاه خبرنگاران جوان - منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین با اشاره به تامین منابع مالی قابل توجه از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری گفت: برای تکمیل عملیات سد بالاخانلو چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و برای اجرای طرح آبرسانی این مجموعه نیز ۱۰ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته که این اعتبارات، سرعت اجرای طرح را به شکل محسوسی افزایش داده است.
وی با تاکید بر اولویت وزارت نیرو در تکمیل طرحهای آبرسانی افزود: فاز نخست طرح آبرسانی از سد بالاخانلو به سمت سهراهی سگزآباد به طول ۲۵ کیلومتر، هماکنون ۶۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تلاش گروههای اجرایی، این فاز تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
ستوده اضافه کرد: تاکنون ۱۸ کیلومتر از مسیر حفاری و ۱۶ کیلومتر لولهگذاری انجام شده و ساخت مخزن تعادل ۲ هزار مترمکعبی این طرح نیز تکمیل شده است.
این مسئول در خصوص آخرین وضعیت سد بالاخانلو یادآور شد: این سد اکنون به پیشرفت ۸۹ درصدی رسیده و تمام زیرساختها و الزامات فنی برای آبگیری آن فراهم شده است که با برنامهریزی انجام شده تا سه ماهه پایانی سال جاری به صورت رسمی آبگیری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین بیان کرد: اجرای این طرح بزرگ علاوه بر تامین سالانه پنج میلیون مترمکعب آب شرب برای شهرهای سگزآباد، دانسفهان، بویینزهرا، اسفرورین و شال و ۳۰ روستای جنوبی استان، نقش مهمی در کنترل سیلابهای فصلی رودخانههای حاجیعرب، تامین حقابه زیستمحیطی و بهبود آبیاری چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی پایین دست خواهد داشت.
منبع: آب منطقه ای قزوین