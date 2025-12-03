سند ۷۴ پلاک زمین رایگان به سرپرستان خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر در شهر گهرو اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: مساحت هر قطعه زمین واگذاری به متقاضیان در شهر گهرو  ۱۵۵ متر مربع است که این طرح برای حمایت از جمعیت و جوانی جمعیت اجرا شده است.

آقای سالار امیدی گفت: این طرح در دیگر نقاط شهرستان کیار هم اجرایی خواهد شد و تلاش می‌شود این طرح با سرعت اجرایی شود.

وی از واگذاری زمین به متقاازنه واجد شرایط در کل استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: ثبت نام از متقاضیان طرح جوانی جمعیت همچنان ادامه دارد و فرزندان و خانواده‌های دارای ۴ فرزند به بالا واجد این شرایط هستند.

برچسب ها: جوانی جمعیت ، مسکن
خبرهای مرتبط
ثبت‌نام ۱۴۶۳ کبودراهنگی برای مسکن در طرح جوانی جمعیت
اعطای ۱۲۰ سند جوانی جمعیت در جاجرم؛ به زودی
آغاز احداث سایت مسکن طرح جوانی جمعیت در یانچشمه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سه شنبه‌ها با کتاب+ فیلم
اهدای سند زمین‌های رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر
آخرین اخبار
اهدای سند زمین‌های رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر
سه شنبه‌ها با کتاب+ فیلم