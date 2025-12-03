باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هیچ روغن گیاهی کلسترول ندارد + فیلم

متخصص قلب و عروق در مورد روغن گیاهی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود قاسمی، متخصص قلب و عروق گفت: کسانی که روغن جامد می‌خورند مستعد به انواع سرطان می‌شوند.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
هیچ روغن گیاهی کلسترول ندارد + فیلم
young journalists club

خواص شگفت انگیز روغن‌های گیاهی در درمان خانگی بیماری‌ها

هیچ روغن گیاهی کلسترول ندارد + فیلم
young journalists club

با خواص روغن کالندولا آشنا شوید

هیچ روغن گیاهی کلسترول ندارد + فیلم
young journalists club

خواص شگفت انگیز روغن پرتقال

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ویدئویی از دانشجوی ایرانی در قبرس وایرال شد + فیلم
۳۲۰۰

ویدئویی از دانشجوی ایرانی در قبرس وایرال شد + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
ادامه سقوط تولید آمریکا + فیلم
۷۳۹

ادامه سقوط تولید آمریکا + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
رشد بی‌سابقه تمایل به مهاجرت در آمریکا + فیلم
۷۲۳

رشد بی‌سابقه تمایل به مهاجرت در آمریکا + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
نجات معجزه‌آسای راننده کامیون آمریکایی + فیلم
۵۱۱

نجات معجزه‌آسای راننده کامیون آمریکایی + فیلم

۱۲ . آذر . ۱۴۰۴
مراسم عروسی جمعی فلسطینی‌ها در میان آوار + فیلم
۳۸۰

مراسم عروسی جمعی فلسطینی‌ها در میان آوار + فیلم

۱۲ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.