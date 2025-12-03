کارشناس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن از آمار و ارقام تصادفات فوتی بزرگراه‌های پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رابعه جوانبخت کارشناس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: تصادفات بزرگراهی یک دسته مهمی از تصادفات ما در چند ماهه اخیر (فصل پاییز) هستند، ۵۸ درصد از تصادفات فوتی که در حال حاضر در پایتخت به وقوع می‌پیوندد، فقط در معابر بزرگراهی رخ داده و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت معابر بزرگراهی است.

وی در ادامه در رابطه با حائز اهمیت بودن معابر بزرگراهی افزود: ما می‌دانیم که سرعت در بزرگراه‌ها نسبت به معابر شهری بالاتر است.

سرهنگ جوانبخت گفت: آمار تصادفات فوتی پایتخت در بزرگراه‌ها بر اساس جنسیت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز،۱۱ درصد متوفیان پایتخت مربوط به زنان و ۸۹ درصد متوفیان مرتبط با مردان بوده است، چون جنس تخلفاتی که در معابر بزرگراهی انجام می‌شود و ساعت‌های تردد آنها عمدتا به تخلفاتی برمی‌گردد که «هنجار شکنی و جسارت بیشتری دارد، آقایان بیشتر به سمت این تخلفات در ساعت‌های خاص «ساعت‌های پایانی شب» می‌روند و حضور شان پررنگ‌تر است. 

وی در ادامه آمار تصادفات فوتی پایتخت در بزرگراه‌ها را از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بر اساس «نوع کاربری» نیز اعلام کرد: آمار تصادفات فوتی پایتخت در بزرگراه‌ها بر اساس نوع کاربری از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز، ۲۰ درصد سواری، ۴۸درصد موتور سیکلت «رتبه اول»، ۳۱ درصد عابر پیاده و ۱ درصد سایر بوده است.

او ادامه داد: موتور سیکلت سواران وقتی در معبر بزرگراهی با سرعت غیر مجاز تردد می‌کنند، بسیار خطر آفرین هستند که معمولا با واژگونی همراه هستند؛ که متاسفانه جایگاه اول را در تصادفات فوتی به خود اختصاص داده است. عابرین پیاده در رتبه دوم قرار دارند که متاسفانه در بسیاری از مواقع عابرین پیاده از محل‌های مجازی که برایشان تعریف شده، تردد نمی‌کنند و این نکته یک زنگ خطر جدی است.

سرهنگ جوانبخت در ادامه افزود: معابر بزرگراهی به هیچ وجه مناسب تردد دوچرخه سواران نیستند. باید در مسیر‌های مشخص و فضا‌هایی که اختصاصی برای تردد دوچرخه سواران در نظر گرفته شده، تردد نمایند. 

سرهنگ جوانبخت در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: در بحث تصادفات بزرگراهی، اولین اشتباه آخرین اشتباه می‌باشد. گاهی وقت‌ها با عدم رعایت سرعت و گاهی فقط با خستگی و خواب آلودگی که «مسافت زیادی را راننده طی کرده است و دچار خستگی می‌شود» که همین موضوع مهم باعث ایجاد حادثه می‌گردد و در پی آن تصادفات فوتی در بزرگراه‌ها رخ می‌دهد که توصیه می‌شود، رانندگان با دقت دوبرابر رانندگی نمایند. 

منبع: پلیس راهور 

برچسب ها: پلیس راهور ، تصادفات
خبرهای مرتبط
بررسی پروژه‌های عمرانی تکمیل شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
هشدار پلیس به رانندگان حادثه‌ساز؛ منتظر معرفی به پزشکی قانونی باشید
وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت؛ محدودیت تردد دارندگان پلاک فرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مادرشوهر خرافاتی زوج جوان را به دادگاه خانواده کشاند
گره کور در پرونده آتش‌سوزی خانه
آلودگی هوا دست از سر تهران بر نمی‌دارد؛ وضعیت دوباره قرمز شد
بیمه خویش‌فرما برای رانندگان تاکسی اینترنتی مطلوب نیست
رئیس تعزیرات: با هرگونه افزایش قیمت به بهانه بنزین برخورد جدی می‌شود
ادامه انتقال محکومین افغانستانی به کشورشان منوط به همکاری‌های متقابل است
آغاز اعزام حج تمتع ۱۴۰۵ از ابتدای اردیبهشت با قیمت ۳۵۵ میلیون تومان
سروری: شورای شهر مجوز واردات موتورسیکلت برقی را به شهرداری نداد
موتور سیکلت سواران رکورد‌داران تصادفات فوتی بزرگراه‌های پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون
فرصت سه ماهه آتش‌نشانی به خوابگاه‌های دانشجویی ناایمن
آخرین اخبار
آغاز اعزام حج تمتع ۱۴۰۵ از ابتدای اردیبهشت با قیمت ۳۵۵ میلیون تومان
اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص آغاز زمان ثبت‌نام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ و انتخاب کاروان‌ها + جزئیات
موتور سیکلت سواران رکورد‌داران تصادفات فوتی بزرگراه‌های پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون
فرصت سه ماهه آتش‌نشانی به خوابگاه‌های دانشجویی ناایمن
سروری: شورای شهر مجوز واردات موتورسیکلت برقی را به شهرداری نداد
رئیس تعزیرات: با هرگونه افزایش قیمت به بهانه بنزین برخورد جدی می‌شود
مادرشوهر خرافاتی زوج جوان را به دادگاه خانواده کشاند
ادامه انتقال محکومین افغانستانی به کشورشان منوط به همکاری‌های متقابل است
گره کور در پرونده آتش‌سوزی خانه
بیمه خویش‌فرما برای رانندگان تاکسی اینترنتی مطلوب نیست
آلودگی هوا دست از سر تهران بر نمی‌دارد؛ وضعیت دوباره قرمز شد
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
اوحدی: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامه‌ریزی کرد
ادغام اجتماعی رویکرد جدید مواجهه با معلولیت است/ ایجاد ۹۰ هزار شغل برای معلولان
عملیات گسترده هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی جنگل توسکستان
ساماندهی و انضباط شهری در ۴۵ محور پایتخت
مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن/ برگزاری کنسرت در ۵ نقطه پایتخت
هوای پایتخت دوباره ناسالم و وضعیت قرمز شد
اعضای باند کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی فروش حواله خودرو دستگیر شدند
روغن‌های خوراکی آغشته به ۱۱ کیلو شیشه کشف شد
بهره‌برداری از خط ویژه حمل و نقل همگانی (H.O.V) در بزرگراه شهید چمران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته محور‌های شمالی
۱۸ شهروند ایرانی زندانی از کویت و گرجستان به کشور منتقل می‌شوند
مراکز آموزشی و ادارات استان تهران چهارشنبه ۱۲ آذر دایر خواهند بود
اراضی مجموعه ساصد به بوستان فناوری تبدیل می‌شود
اختلاف قیمت ۳۲ درصدی حبوبات در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به نسبت سطح شهر
رسیدگی به هیئت‎های عفو و اظهارات رجوی پیش از عملیات «فروغ جاویدان»
اعتبار ۲ هزار میلیاردی برای نوسازی مدارس
ادعای بی‌اساس رسانه‌های معاند درباره پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی دانشگاه خواجه نصیر
مرگ مرموز مدیر جوان، اعتراف همسر به قتل