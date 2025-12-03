باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - حمزه رستم پور رئیس سازمان شیلات کشور در افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، غذاهای دریایی و صنایع وابسته گفت: توسعه دریامحور در حوزه شیلات برای امنیت غذایی در کنار اشتغالزایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی ۲۸۵ هزار اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیر مستقیم در بخش شیلات دارند، افزود: ۹۹ درصد فعالیت در حوزه شیلات از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود.

رستم پور ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روز صیادان در دریا در حال صید بودند و از طرفی آبزی پروران نیز در حال ذخیره‌سازی محصولات در مزرعه خود بودند.

وی با بیان اینکه امسال در نیمه دوم مرداد به منظور تامین ذخایر صید آغاز شد، افزود: صیادان در آب‌های فرامرزی امسال رکورد زدند و برخی شناورهای کشور در این آب‌های دور تا ۱۶۰ تن صید داشتند که پیش از این بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ تن بود.

معاون وزیر جهاد با تاکید بر توسعه تولید در نقطه صفر مرزی بیان کرد: این توسعه در حال انجام است که جز پدافند غیرعامل است. همچنین فعالیت بخش غیردولتی در حوزه شیلات پشتوانه امنیت غذایی و توسعه اقتصاد دریامحور و اهداف اقتصاد مقاومتی است که خوب کار می‌کند.

رئیس سازمان شیلات درباره پرورش ماهی در قفس بیان کرد: پرورش ماهی در دریا یکی از موضوع‌های در حال پیگیری سازمان شیلات است، اما متاسفانه خیلی از این ظرفیت استفاده نشده است.

وی با بیان اینکه در پرورش ماهی در دریا همه جوانب دیده نشده است، افزود: در این حوزه تامین بچه ماهی یکی از چالش‌ها بود که بیشتر وارداتی بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال تولید ماهی در قفس پیش بینی می شود که به ۱۰ هزارتن برسد.

وی درباره صادرات آبزیان بیان کرد: بنابر آمار در ۷ ماهه امسال ارزش صادرات آبزیان به ۴۵۱ میلیون دلار رسید که بدلیل آنکه عمده فعالیت ها در نیمه دوم سال است، این میزان افزایش خواهد یافت.

به گفته رستم پور، سال گذشته صادرات محصولات شیلات ۷۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته که با فراهم شدن الزامات امکان تامین‌۸ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی از حوزه شیلات قابل تامین است که این امر می طلبد دستگاه های دولتی کمک کنند.

معاون وزیر جهاد درباره آخرین وضعیت تولید میگو بیان کرد: سال گذشته ۴۵ هزارتن میگو تولید شد که امسال بیش بینی می شود که به بیش از ۶۰ هزارتن برسد که ۶۰ تا ۷۰ درصد میگوی تولیدی صادر می شود که این امر ثبت رکوردی در تولید میگوست.

به گفته وی، در ابتدای انقلاب مجموع تولید آبزی و صید ۳۲ هزارتن بود که اکنون به ۱.۵ میلیون تن رسیده است. همچنین در برنامه هفتم تولید ۱.۸ میلیون تن مجموع صید و ابزی پروری هدفگذاری شده که این رقم قابل دست یافتنی است، اما این جهش محسوب نمی شود و رئیس جمهور این رقم را قبول ندارند و تاکید بر جهش بیشتر در این حوزه را دارند.

رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به تنوع قیمتی محصولات شیلات بیان کرد: در حال حاضر قیمت انواع ماهی در بازار از هر کیلو گرم ۲۰۰ هزار تومان به بالا است؛ ضمن این که هزینه‌های تولید را نباید فراموش کرد.

به گفته وی، ماهیانی چون کیلکا، ساردین و… پروتئین بالایی نسبت به گوشت مرغ دارند. به این مجموعه باید ماهیان گرمابی را هم اضافه کرد. هر چه تولید افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابد در این خصوص ارزش غذایی هم باید دیده شود.

رستم پور ادامه داد: ما باید بتوانیم با فرآوری محصولات آبزی قیمت‌ها را کاهش و مصرف آن را در کشور افزایش دهیم در حالی که فعلاً ۲۰ درصد محصولات در صنایع تبدیلی فرآوری می‌شوند.رئیس سازمان شیلات سازمان شیلات ایران از بهبود چشمگیر وضعیت صید در شمال کشور از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: به‌دلیل بازسازی ذخایر و شرایط مناسب آب‌وهوایی، در برخی نقاط شمال تا دو برابر افزایش صید ثبت شده است.

وی تولید میگو را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شیلات دانست و افزود: سال گذشته ۴۵ هزار تن تولید داشتیم، اما امسال هدفگذاری ما بیش از ۶۰ هزار تن است.رئیس سازمان شیلات ایران ادامه داد: ظرفیت بخش خصوصی در شیلات بسیار بالاست و با فراهم شدن بسترهای لازم، تحقق این هدف کاملاً امکان‌پذیر است.

وی درباره نمایشگاه شیلات و آبزیان تصریح کرد: ما رشد ۲۰ درصدی حضور بخش خصوصی را در نهمین نمایشگاه شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته پیش‌بینی می‌کردیم اما با رشد ۳۰ درصدی روبرو شدیم