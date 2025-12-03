باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - این پویش با تأکید بر نقش کتابخانه‌ها به‌عنوان مرجع ترویج کتابخوانی و تسهیل دسترسی عموم به منابع مطالعه، در سطح استان اجرا شده و بستری برای مشارکت مردم در تأمین منابع کتابخانه‌ها فراهم کرده است.

در قالب این طرح، علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های مناسب، نسخه‌های نفیس یا قدیمی، و همچنین کاغذ‌های باطله خود را به نزدیک‌ترین کتابخانه عمومی تحویل دهند تا در راستای توسعه منابع کتابخانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

علی ظهوری، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه تفکیک زباله و بازیافت، گفت: با وجود ارزش بالای زباله‌های کاغذی، بخش زیادی از این پسماند‌ها همراه سایر زباله‌ها دفع می‌شود؛ در حالی که هزینه حاصل از فروش چند کیلو کاغذ دورریختنی می‌تواند زمینه تهیه یک کتاب و هدیه دادن روشنایی دانایی به صد‌ها کودک عضو کتابخانه را فراهم کند.

وی افزود:پویش فانوس‌های کاغذی با هدف تقویت فرهنگ مطالعه، غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ها، افزایش احساس تعلق و مشارکت مردم در فرآیند تأمین منابع اطلاعاتی و معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی در حال برگزاری است.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی همچنین بر ضرورت اهدای کتاب‌های مفید موجود در منازل و ادارات و جمع‌آوری زباله‌های کاغذی تأکید کرد و گفت: «اجرای این پویش علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های تأمین منابع، موجب گسترش دسترسی علاقه‌مندان به کتاب و تعامل بیشتر مردم با کتابخانه‌های عمومی خواهد شد.

پویش «فانوس‌های کاغذی» تا پایان هفته کتاب در همه کتابخانه‌های عمومی استان ادامه دارد و پذیرای مشارکت تمامی علاقه‌مندان است.