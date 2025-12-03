رئیس سازمان حج و زیارت روند اعزام زائران ایرانی به حج تمتع ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در نشست خبری به تشریح برنامه‌های سازمان برای حج تمتع سال ۱۴۰۵، عمره مفرده و عتبات عالیات پرداخت.

وی با ارائه گزارشی در ابتدای نشست با تسلیت وفات حضرت‌ام البنین (س) افزود: اطلاعیه پیش ثبت نام حج تمتع امروز منتشر می‌شود، ما پیش ثبت نام را از بیستم مهر آغاز کردیم که با استقبال مردم مواجه شد، که با نام تکمیلی هم ظرفیت را کامل می‌کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت علیرضا رشیدیان در نشست خبری امروز از آغاز نام‌نویسی قطعی حج تمتع از نیمه آذر خبر داد و گفت: پیش‌ثبت‌نام این سفر از ۲۰ مهر آغاز شده و با استقبال گسترده زائران، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌ها تکمیل شده است.

رشیدیان با بیان اینکه ۸۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زائران و عوامل اجرایی به حج آینده اعزام خواهند شد، افزود: بر اساس مصوبه سازمان کنفرانس اسلامی باید ظرفیت ایران به ۸۶ هزار و ۸۷۶ نفر برسد.

وی اعلام کرد که درخواست افزایش سهمیه به طرف سعودی ارائه شده و این موضوع به کمیسیون حج عربستان ابلاغ شده و ایران منتظر تأیید نهایی است.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به زمان‌بر بودن نوبت اعزام به حج گفت: حدود ۸۰۰ هزار نفر دارای فیش حج بودند که متأسفانه تغداد قابل توجهی از آنان پیش از تشرف فوت کرده‌اند. البته ما بیش از ۶۰ هزار نفر از دارندگان فیش تماس گرفته شده و بررسی وضعیت ادامه دارد.

رشیدیان همچنین اعلام کرد: زائران در ۵۰۰ کاروان ساماندهی می‌شوند و تلاش داریم تعداد نیرو‌های اجرایی و خدمه را کاهش دهیم. تاکنون ۲۳ ایستگاه پروازی برای اعزام‌ها در نظر گرفته شده که در صورت افزایش ظرفیت، احتمال افزایش تعداد این فرودگاه‌ها نیز وجود دارد.

رییس سازمان حج خاطر نشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، ۶۰ درصد زائران مدینه‌قبل و ۴۰ درصد مدینه‌بعد خواهند بود و در مدینه‌بعد، مانند سال گذشته، بخشی از پرواز‌ها از فرودگاه طائف انجام می‌شود.

رشیدیان با بیان اینکه استطاعت جسمی و مالی شرط اصلی تشرف به حج تمتع است، افزود: تلاش داریم از هفته‌های آینده روند احراز استطاعت جسمی زائران را آغاز کنیم تا سایر مراحل اعزام نیز به‌صورت صحیح و منظم پیش رود.

وی با تأکید بر اینکه سازمان حج موظف است زائر را پیش از سفر از شرایط و الزامات مسیر آگاه کند، گفت: در همه امور خود را وکیل و امین زائران می‌دانیم بنابراین در تمام قرارداد‌های داخلی و خارجی، مکلف هستیم قیمت و کیفیت خدمات به نفع زائر باشد.

رشیدیان درباره مذاکرات پروازی با طرف سعودی توضیح داد: پیشنهاد عربستان این بود که پرواز‌ها نصف ایرانی و نصف سعودی باشد، اما زمانی که قیمت‌ها و کیفیت خدمات با هم تفاوت دارد، اجازه نداریم قراردادی ببندیم که به ضرر زائر تمام شود. اگر یک شرکت ۷۳۰ دلار و شرکت دیگر ۹۵۰ دلار نرخ بدهد، ما مکلفیم قرارداد اقتصادی‌تر را انتخاب کنیم.

وی افزود: با وجود استفاده از شرکت سعودی فلای‌ناس در سال گذشته، امسال هم به دلیل محدودیت تأمین هواپیما در داخل و همچنین ضرورت کوتاه کردن مدت سفر، ناچاریم بخشی از پرواز‌ها را به این شرکت اختصاص دهیم. امیدواریم با تأمین هواپیما و صدور مجوز‌های پروازی، مدت سفر حج حدود ۸ روز کاهش یابد و به قبل از محرم برسد.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه فرودگاه‌های همچون رشت، بیرجند، شیراز، ارومیه، مشهد، زاهدان، کرمان، یزد، بوشهر، قشم، اردبیل، زنجان و خرم‌آباد به‌عنوان مبادی پروازی تعیین شده‌اند، گفت: طبق مذاکرات امسال، ۳۲ درصد پرواز‌ها به شرکت ناس واگذار شد که نسبت به سهم ۲۰ درصدی سال گذشته، افزایش ۱۲ درصدی دارد.

وی محدودیت‌های سعودی برای ورود برخی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از چالش‌های موجود دانست و گفت: برخی شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های غیرقانونی قرار دارند و برخی دیگر هم از سوی عربستان مجوز دریافت نکرده‌انداما امیدواریم در سال‌های آینده زمینه استفاده از ظرفیت همه شرکت‌های داخلی فراهم شود.

رئیس سازمان حج درباره زمان اعزام و بازگشت زائران نیز گفت: انتظار داریم از هفتم تا ۳۱ اردیبهشت همه زائران به عربستان منتقل شوند و بازگشت آنان نیز از ۱۱ تا ۲۶ خرداد انجام شود. مدت اعزام ۲۵ روز در رفت و ۱۶ روز در بازگشت پیش‌بینی شده است.

رشیدیان با اشاره به وضعیت اسکان زائران تأکید کرد: با وجود توسعه‌های گسترده در مکه، در مدینه به دلیل طرح‌های توسعه حرم نبوی و تخریب هتل‌ها بدون جایگزینی، هر سال با کمبود محل مناسب مواجه هستیم. امسال ۱۷ هتل در مدینه قبل، ۵۷ هتل در مکه و ۱۹ هتل در مدینه بعد برای زائران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مدت اقامت زائران در مدینه ۴ شب و ۵ روز خواهد بود، در حالی‌ که بسیاری از زائران مشتاق زیارت بیشتر در این شهر هستند.

رئیس سازمان حج با بیان اینکه تعداد کاروان‌های زوجی دو برابر شده است، تصریح کرد: ما امسال هم در منا با محدودیت اسکان مواجه هستیم که زیر یک متر زائر استراحت می‌کند. البته در غیر ایام واجب در هتل‌های نزدیک منا برای اسکان زائران در نظر داریم استفاده کنیم تا خدمات مناسبی برای زائران فراهم‌کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی اسکان زائران در مدینه گفت: بخش عمده هتل‌های اجاره‌شده به‌جز هتل‌های ستاد و بعثه در اطراف حرم قرار دارند و زائران با چند دقیقه پیاده‌روی به مسجدالنبی می‌رسند.

وی با اشاره به اینکه تعداد زائران حج باید به ۸۶ هزار و ۷۰۰ نفر ارتقا یابد گفت: چنانچه این امر مصوب شود از ۸۴۰ هزار نفر در انتظار اعزام سال آتی اعزام را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه اعزام ها از دهه اول اردیبهشت آغاز می شود، تصریح کرد: حجاج ایرانی از هفتم اردیبهشت ماه از ۲۳ ایستگاه پروازی داخلی اعزام می شوند،۳۲ درصد ظرفیت پروازها به شرکت «فلای ناس» سعودی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: اقامت زائران در مدینه ۵ روز و ۴ شب خواهد بود، تلاش کردیم هتلهایی که در دوره قبل طی آسیب شناسی رد شده اند کنار گذاریم.

وی با اشاره به کاروانهای زوجی گفت: ظرفیت نسبت به سال قبل دو برابر شده است، از این رو ۱۰ کاروان در مکه زوجی خواهند بود که با استقبال آمار به ۵ هزار و ۲۰۰ نفر رسید.

وی تقاوت قیمت در حج تمتع را به دو‌عامل متکی دانست اول اسکان و دوم طول مسیر.

رشیدیان با بیان اینکه در مکه به‌دلیل فاصله هتل‌ها تا مسجدالحرام، سامانه حمل‌ونقل ویژه زائران راه‌اندازی شده است، اما طبق مقررات عربستان این سیستم چند روز مانده به آغاز مناسک تعطیل می‌شود، خاطر نشان کرد: براساس تجربه دوره‌های گذشته، نزدیک به نیمی از زائران با مشکلاتی مانند فشار خون، قند خون و بیماری‌های مشابه روبه‌رو هستند به همین دلیل در تهیه غذا سلامت زائران را در اولویت قرار داده‌ایم. استفاده از غذای کم‌نمک برای برخی افراد شاید خوشایند نباشد، اما ضرورت سلامتی ایجاب می‌کند.

معاون حج و زیارت درباره تنوع غذایی نیز توضیح داد: امسال برای نخستین‌بار پنج هتل خودپخت در مدینه فعال شده‌اند. تجربه موفق بوفه و تنوع‌بخشی در عمره را به حج نیز منتقل کرده‌ایم. تیم‌های تخصصی تغذیه و پزشکی بر اساس نیاز و طبع غذایی گروه‌های مختلف، برنامه کالری و نوع غذا را تنظیم می‌کنند.

وی با تأکید بر کیفیت مواد غذایی گفت: با اینکه انتقال برنج ایرانی و برخی اقلام غذایی به عربستان امکان‌پذیر نیست، اما در تفاهم‌نامه با طرف سعودی نوعی برنج مورد توافق قرار گرفت که در سفرهای اخیر از زائران درباره آن نظرسنجی شد و سطح رضایت بالا بود. تلاش ما این است که امسال نیز غذاها متناسب با ذائقه زائران ایرانی باشد.

رشیدیان افزود: هتل‌هایی که فضای کافی برای چینش سالاد و دسر ندارند، با مواد اولیه باکیفیت جبران کرده‌اند تا سفره غذایی زائران هم سالم باشد و هم مطلوب.

رئیس سازمان حج و زیارت تعداد دفاتر زیارتی را ۲ هزار و ۷۳۰ دفتر اعلام کرد.

وی تعداد خانم‌ها در حج تمتع سال ۱۴۰۵ را بیشتر از آقایان دانست و گفت: در حج آتی ۵۵ درصد زائران خانم و ۴۵ درصد آقا هستند.

وی ادامه داد: دو کاروان برای زائران ایرانی خارج از کشور تدارک شده است.برای زائران مدینه قبل ده جلسه آموزشی و برای مدینه بعد ۱۲ جلسه در ایران خواهیم داشت و آموزش یادآوری هم در مکه و مدینه طی جلساتی برگزار خواهد شد.

وی سهم هر زائر از آب زمزم را پنج لیتر مطابق سال گذشته دانست که در ۲۳ فرودگاه منتقل و به زائران اهدا می‌شود.

وی تنها فرد زندانی در عربستان را مربوط به سال ۱۴۰۳ دانست و توضیح داد: در مذاکرات اخیر پیگیر خلاصی این فرد بودیم، در سفر وزیر دادگستری به عربستان هم این مهم پیگیری شد. این فرد محکوم به متحمل ۴ سال حکم است دو سال را پشت سر گذاشته و در صددیم وسیله عفو این فرد فراهم شود و یا به ایران برای طی دوران کیفری منتقل شود.