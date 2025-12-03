زاخارووا اظهارات ناتو درباره امکان حمله پیش‌دستانه علیه روسیه را اقدامی هماهنگ‌شده برای جلوگیری از پیشرفت تماس‌های دیپلماتیک درباره اوکراین خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که اظهارات دریادار جوزپه کاوو دراگون، رئیس کمیته نظامی ناتو درباره «حملات پیش‌دستانه» علیه روسیه، هم‌زمان با تشدید تماس‌ها درباره اوکراین مطرح شده است.

زاخارووا در گفت‌و‌گو با رادیو «اسپوتنیک» گفت: «اخطار‌های دروغین گذشته نتوانست ارتباطات مربوط به این موضوع را مختل کند، بنابراین غرب به ارعاب و تهدید روی آورد. این اقدامات دقیقا در روز‌هایی صورت گرفت که تماس‌ها برای حل‌وفصل وضعیت اوکراین شدت گرفته بود.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اشاره کرد که پیش از این نیز موجی از انتشار مطالب مختلف علیه روسیه به راه افتاده بود.

او افزود: «به نظر می‌رسد نتیجه‌ای که آنها می‌خواستند حاصل نشده است. تماس‌ها ادامه یافت و هیچ‌کس مطابق انتظار تحریک‌کنندگان واکنش نشان نداد؛ بنابراین به ارعاب و تهدید‌هایی متوسل شدند که هدفشان دقیقا‌ مختل کردن توافقات بود.»

به گفته‌ی او، این اقدامات به نفع «افراطی‌های لیبرال» غربی است که خواستار ادامه‌ی جنگ هستند.

دراگون نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه «فایننشال تایمز» گفته بود که «به‌دلیل اقدامات ادعایی روسیه علیه ناتو، می‌توان حمله‌ی پیش‌دستانه را مدنظر قرار داد» و چنین «حمله‌ی پیش‌دستانه‌ای» می‌تواند «اقدامی دفاعی» تلقی شود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: روسیه و اروپا ، حمله ناتو
خبرهای مرتبط
آیا روسیه قصد حمله به اروپا را دارد؟
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
مکرون: روسیه تهدید اصلی اروپاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
افزایش شانس السودانی برای دور دوم نخست‌وزیری
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
آخرین اخبار
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
افزایش شانس السودانی برای دور دوم نخست‌وزیری
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت