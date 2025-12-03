باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که اظهارات دریادار جوزپه کاوو دراگون، رئیس کمیته نظامی ناتو درباره «حملات پیش‌دستانه» علیه روسیه، هم‌زمان با تشدید تماس‌ها درباره اوکراین مطرح شده است.

زاخارووا در گفت‌و‌گو با رادیو «اسپوتنیک» گفت: «اخطار‌های دروغین گذشته نتوانست ارتباطات مربوط به این موضوع را مختل کند، بنابراین غرب به ارعاب و تهدید روی آورد. این اقدامات دقیقا در روز‌هایی صورت گرفت که تماس‌ها برای حل‌وفصل وضعیت اوکراین شدت گرفته بود.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اشاره کرد که پیش از این نیز موجی از انتشار مطالب مختلف علیه روسیه به راه افتاده بود.

او افزود: «به نظر می‌رسد نتیجه‌ای که آنها می‌خواستند حاصل نشده است. تماس‌ها ادامه یافت و هیچ‌کس مطابق انتظار تحریک‌کنندگان واکنش نشان نداد؛ بنابراین به ارعاب و تهدید‌هایی متوسل شدند که هدفشان دقیقا‌ مختل کردن توافقات بود.»

به گفته‌ی او، این اقدامات به نفع «افراطی‌های لیبرال» غربی است که خواستار ادامه‌ی جنگ هستند.

دراگون نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه «فایننشال تایمز» گفته بود که «به‌دلیل اقدامات ادعایی روسیه علیه ناتو، می‌توان حمله‌ی پیش‌دستانه را مدنظر قرار داد» و چنین «حمله‌ی پیش‌دستانه‌ای» می‌تواند «اقدامی دفاعی» تلقی شود.

منبع: اسپوتنیک