نصرآبادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: مساحت کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان طی دو دهه گذشته از حدود ۸۳۴ هزار هکتار به بیش از دو میلیون و ۱۳۵ هزار هکتار رسیده که این روند، زنگ خطری جدی برای محیطزیست، سکونتگاهها و بخشهای کشاورزی استان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ۸۶ درصد مساحت خراسان جنوبی در اقلیم خشک و بیابانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: تداوم خشکسالیها، کاهش پوشش گیاهی، بهرهبرداری نادرست از منابع آب و خاک و تخریبهای عمرانی و معدنی، سرعت بیابانزایی را در مناطق مختلف استان تشدید کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته، گفت: اجرای نهالکاری در بیش از ۴۵۰ هکتار، احداث ۵۶ کیلومتر تله رسوبگیر، مدیریت روانآبها در ۵۵۰ هکتار و مراقبت از پروژههای سالهای گذشته از جمله مهمترین برنامههای اجرایی مقابله با بیابانزایی بوده است. به گفته وی، این فعالیتها به احیای تاغزارها و تثبیت ماسههای روان در مناطق بحرانی کمک کرده است.
نصرآبادی با تأکید بر همکاری و همیاری همه دستگاهها افزود: بیابانزایی یک پدیده تدریجی و بلندمدت است و مهار آن بدون مشارکت مردم، برنامهریزی بینبخشی و حمایت واقعی دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست.