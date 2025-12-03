باشگاه خبرنگاران جوان -محمد حسین احمدپور گفت: مصرف آب بخش کشاورزی استان از یک میلیارد و ۷۲ میلیون متر مکعب در اوایل دهه ۷۰، اکنون بر اثر عوامل قهری و اجرای طرح‌های بهینه سازی به حدود ۵۳۶ میلیون متر مکعب رسیده‌است.

او افزود: سازمان جهاد کشاورزی قم در راستای بهینه سازی مصرف آب اقدام به اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی می‌نماید بدین منظور برای هر هکتار اجرای سیستم‌های نوین آبیاری یک میلیارد و ۲۰ میلیون ریال و برای اجرای سیستم آبیاری کم فشار ۲۹۰ میلیون ریال به صورت تسهیلات بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد که این مبالغ حدود ۸۰ درصد از هزینه اجرا را شامل می‌شود.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت قنوات استان، ادامه داد: در قم حدود ۹۵۰ رشته قنات عمومی وجود دارد که شریان‌های اصلی مناطق کوهستانی و کوه پایه‌ای استان را تامین می‌کند و در حال حاضر حدود ۷۰ میلیون متر مکعب از قنات‌های استان آب استحصال می‌شود.

احمدپور بیان کرد: قنات به عنوان سازه زنده، نیاز دارد سالیانه لایروبی و مرمت شود، بدیهیست لایروبی کل قنوات توسط دولت امکان‌پذیر نیست لذا این امر مهم باید توسط حقابه بران انجام گیرد، اما سازمان جهاد کشاورزی استان بر اساس مسئولیت اجتماعی و اولویت کاری خود سالیانه ۱۵ قنات را به وسعت تقریبی هفت و نیم کیلومتر مرمت و نوسازی می‌نماید.

او تاکید کرد: این قنوات نزدیک به ۱۰ هزار هکتار از اراضی قم را مشروب می‌کند و نقش مهمی در حفاظت از فعالیت‌های کشاورزی استان دارد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی قم همچنین با اشاره به لزوم تخصیص کامل حقابه‌های قم، ادامه داد: قبل از احداث سد‌های ۱۵ خرداد و الغدیر، به طور ثابت از ۲ رودخانه قمرود و قره چای حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب وارد شهر قم می‌شده که متاسفانه این مقدار در حال حاضر به صفر رسیده‌است، بنابراین احقاق حقابه‌های استان اهمیت بسیار زیادی دارد.

بخش کشاورزی ۶ درصد از ارزش‌افزوده قم را به خود اختصاص داده است، همچنین ۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف حوزه کشاورزی استان مشغول فعالیت هستند.

میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال بیش‌از ۸۵۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده‌است.

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی قم