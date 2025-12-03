باشگاه خبرنگاران جوان - متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با استعانت از درگاه خداوند متعال و توسل به پیامبر عظیم¬الشأن اسلام (ص) و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط سازمان حج و زیارت، آغاز مرحله ثبت‌نام قطعی از متقاضیان سفر حج تمتع سال ۱۴۰۵ که در پیش ثبت‌نام شرکت و مبلغ پیش پرداخت را واریز نموده‌اند، به تفکیک استان‌ها به شرح جدول ذیل اعلام می‌گردد.

ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۵ آذر ماه:

واجدین شرایط استان‌های خراسان رضوی، گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، فارس، هرمزگان، کردستان، البرز، سمنان، همدان، مرکزی و گیلان که در ده روز اول پیش ثبت‌نام، اقدام به واریز وجوه نموده‌اند.

ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه:

سایر افراد باقیمانده استان‌های ذکر شده ردیف اول (روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۵ که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند.

ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۸ آذر ماه

سایر افراد باقیمانده استان‌های ذکر شده ردیف دوم (روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۶ که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند.

ب: واجدین شرایط ثبت‌نام

۱- افرادی که بر اساس اعلام قبلی سازمان حج و زیارت با مراجعه به سامانه My.haj.ir اقدام به پیش ثبت‌نام و واریز وجه کرده‌اند.

۲- افرادی که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۳۹۹ نام‌نویسی و وجوه مربوطه را پرداخت و تاکنون انصراف نداده‌اند.

مهم: از آنجائیکه اولویت ثبت‌نام در کاروان‌ها با واجدین شرایط ثبت‌نام اعلام شده در بند ۱ و ۲ مندرج در این اطلاعیه می‌باشد، از اینرو جهت رعایت حقوق و ایجاد فرصت لازم برای بررسی و انتخاب کاروان مورد نظر، این دسته از عزیزان (مشمولین بند‌های ۱ و ۲ در جدول) از تاریخ شروع ثبت¬نام قطعی تا ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۲ برای انتخاب کاروان و تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود فرصت خواهند داشت.

در صورت عدم مراجعه در بازه زمانی یاد شده و وجود ظرفیت خالی، به منظور تکمیل ظرفیت‌های باقیمانده، فراخوان و پذیرش از اولویت‌های بعدی به صورت روزشمار انجام خواهد شد.

ج: نحوه انتخاب و ثبت‌نام قطعی در کاروان

انتخاب کاروان و ثبت‌نام در آن با مراجعه به نشانی اینترنتی My.haj.ir و به صورت غیرحضوری بوده و متقاضیان می‌بایست ابتدا با مراجعه به نشانی مذکور نسبت به انتخاب و ثبت‌نام در یکی از کاروان‌های استان محل سکونت خود اقدام و پس از دریافت رسید مربوطه، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به دفتر مدیر کاروان مراجعه و سایر مراحل ثبت‌نام (تحویل مدارک، انجام معاینات، اخذ تأییدیه پزشکی) را انجام دهند.

د: مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه به دفتر مدیر کاروان برای قطعی نمودن ثبت‌نام

اصل قبض ودیعه‌گذاری اولیه (به جز ثبت نام شدگان در کاروان‌های حج سال ۱۳۹۹).

کارت ملی.

توضیح: زمان تحویل سایر مدارک مورد نیاز از قبیل گذرنامه معتبر و عکس، پس از ثبت‌نام قطعی، توسط مدیرکاروان به متقاضی اعلام خواهد شد. ضروری است از هم‌اکنون متقاضیان نسبت به آماده‌سازی گذرنامه معتبر و عکس اقدام کنند.

ضمناً ضروری است تمامی متقاضیان اعزام برای سفر حج تمتع سال ۱۴۰۵ گذرنامه آنان حداقل تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ از اعتبار قانونی برخوردار باشد.

ه: هزینه تشرف

هزینه قطعی و نهایی این سفر معنوی بر مبنای مخارج ارزی و ریالی و متناسب با گروه قیمتی هر کاروان برای هر زائر محاسبه و تعیین شده است.

ضروری است پس از انتخاب کاروان مورد نظر، مبلغ باقیمانده هزینه سفر حداکثر ظرف یک هفته از طریق سامانه حج و زیارت به نشانی my.haj.ir پرداخت گردد.

تذکرات مهم:

۱-قطعی شدن ثبت‌نام در کاروان منوط به ارائه مدارک در مهلت مقرر (۴۸ ساعت پس از انتخاب کاروان) به مدیر‌کاروان می‌باشد، در غیر این صورت رزرو و ثبت‌نام اولیه در کاروان انتخابی (به دلیل عدم تکمیل مراحل)، باطل و انصراف از سفر تلقی شده و ظرفیت خالی کاروان در اختیار سایر واجدین شرایط قرار می‌گیرد.

۲-امکان تشکیل گروه برای متقاضیانی که قصد تشرف با یکدیگر و در یک کاروان را دارند، در سامانه پنجره واحد فراهم شده است؛ لذا با توجه به محدودیت‌ها و ضوابط بانکی، هر یک از افراد می‌بایست شخصاً نسبت به پرداخت هزینه مابه التفاوت سفر خود اقدام نمایند.

۳-به محض تکمیل ظرفیت کاروان ها، عملیات ثبت‌نام در سطح استان متوقف خواهد شد.

۴-انتخاب و ثبت‌نام متقاضی در کاروان‌هایی امکانپذیر خواهد بود که با اطلاعات درج شده متقاضی از حیث استان، شهرستان محل اعزام و مذهب در مرحله پیش ثبت‌نام مطابقت داشته باشد.

۵-متقاضیان پس از قطعی نمودن ثبت‌نام و ارائه مدارک اشاره شده در بند «د»، رسید مربوطه را از مدیر کاروان دریافت و ضمن مطالعه مندرجات، آن‌ را نزد خود نگهداری نمایند.

۶-چنانچه متقاضی پس از ثبت‌نام قطعی در مهلت اعلام شده از سوی کاروان نسبت به انجام سایر مراحل اقدام ننماید، منصرف از سفر تلقی شده و بر همین اساس ثبت‌نام وی در کاروان به صورت سیستمی ابطال می‌گردد و درصورت تمایل به ثبت¬نام مجدد می‌بایست، مراحل را مجدداً در سایر ظرفیت‌های خالی پیگیری نماید.

۷-متقاضیان محترم، می‌بایست پس از اعلام مدیر کاروان با در دست داشتن مدارک لازم مندرج در جدول شماره «یک» دستور العمل معاینات مرکز پزشکی که از سوی مدیر کاروان اعلام می‌شود، به پزشک و یا مراکز پزشکی که از سوی ایشان معرفی می‌گردد، مراجعه و درصورت تأیید سلامت و توان جسمی، مراحل نهایی سفر خود را دنبال نمایند؛ بدیهی است درصورت عدم مراجعه به موقع به پزشک و انجام معاینات مربوطه و یا عدم تأیید استطاعت بدنی، فرآیند ثبت‌نام و اعزام متوقف و سایر افراد واجد شرایط جایگزین خواهند شد.

۸-متقاضیانی که به هر دلیل احتمال می¬دهند ممنوع‌الخروج باشند، در اولین فرصت با مراجعه به مراکز مربوطه از وضعیت خروج خود اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است جبران و پرداخت هرگونه خسارات مالی احتمالی در این‌خصوص بر عهده شخص متقاضی خواهد بود.

و: نحوه پرداخت وجه قربانی زائران

هزینه قربانی جدا از هزینه واریز شده می‌باشد و پس از توافق با بانک توسعه اسلامی و نهایی شدن میزان وجه قربانی، مراتب از طریق مدیر کاروان اطلاع رسانی خواهد شد تا نسبت به واریز مبلغ تعیین شده به حسابی که متعاقباً اعلام می‌شود، اقدام نمایند.

ز: سایر موارد ضروری جهت اطلاع و آگاهی زائران عزیز

۱-با عنایت به اینکه در حج تمتع بسیاری از امور از جمله اجاره مسکن حجاج بر اساس مقررات وزارت حج و عمره کشور میزبان ساماندهی و به اجرا گذاشته می‌شود و سازمان حج و زیارت برای انتخاب هتل‌ها و یا تقسیم ظرفیت‌ها با محدودیت‌هایی روبروست؛ بنابراین سرانه زائری اسکان حجاج در مدینه منوره و مکه مکرمه حدود چهار متر مربع و حداکثر برای اسکان ۴ نفر در هر اتاق می‌باشد.

۲-سازمان حج و زیارت تلاش نموده است تا اسکان حجاج در مدینه منوره را در هتل‌های نزدیک به حرم شریف نبوی (منطقه مرکزی) فراهم نماید، لیکن در مکه مکرمه با عنایت به شرایط خاص جغرافیائی اسکان، هتل‌های مورد استفاده حجاج در مناطق مختلف می¬باشد که با توجه به بعد مسافت تا مسجدالحرام، زائرین محترم برای تشرف به حرم از اتوبوس‌های مخصوص «حجاج ایرانی» که از مناطق مختلف به ایستگاه‌های اطراف حرم تردد می‌نمایند، استفاده خواهند نمود.

۳-با عنایت به مطالب یادشده، هزینه مسکن هر زائر با توجه به محل اسکان در مدینه منوره و مکه مکرمه محاسبه و تعیین گردیده است؛ بنابراین یکی از دلایل اساسی تفاوت هزینه‌های هر کاروان، مکان اقامت آنان در هر یک از دو شهر مذکور و نیز نوع کاروان می‌باشد.

۴-با توجه به اینکه بر اساس اختلاف گروه قیمتی محل اسکان حجاج، هزینه سفر هر کاروان نیز متفاوت بوده و در زمان انتخاب کاروان، برای متقاضیان محترم قابل رویت می‌باشد؛ از این‌رو توصیه می‌شود از ابتدا دقت کافی در انتخاب کاروان خود را داشته باشند؛ زیرا به دلیل ایجاد مشکلات اجرایی، جابه‌جایی زائر از کاروانی به کاروان دیگر مقدور نخواهد بود.

منبع: حج و زیارت