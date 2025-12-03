معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به استقرار مؤسسات تحقیقاتی و ژنتیکی در گیلان، از جایگاه ویژه این استان در ساختار امنیت غذایی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا گل محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) در دیدار با استاندار گیلان به نقش راهبردی این استان در امنیت غذایی ایران اشاره کرد و گفت: اهمیت گیلان در این است که بخش قابلتوجهی از مؤسسات ملی تحقیقاتی و ژنتیکی کشور در این استان مستقر هستند و همین موضوع جایگاه ویژهای به گیلان در ساختار امنیت غذایی کشور میدهد.
او با بیان اینکه امروز حوزه تولید ابریشم و بسیاری از نهادههای پایه کشاورزی با چالش مواجه است، افزود: در سازمان تات رویکرد مسئلهمحوری و حل مسئله را به عنوان راهبرد اصلی آغاز کردهایم و این نگاه باید در همه مراکز تحقیقاتی تقویت شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سهم محققان بخش کشاورزی تصریح کرد: اگرچه تنها ۱۷ درصد اعضای هیئت علمی کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی فعال هستند، اما ۹۰ درصد نهادههای پایه مانند سموم، واکسنهای دامی، آفتکشها و هستههای اولیه بذر در سازمان تات تولید میشود، لذا این امر نشان میدهد نقش این سازمان تا چه اندازه در امنیت غذایی کشور حیاتی است.
گلمحمدی با تأکید بر اینکه نفوذ دانش در بخش کشاورزی باید بهصورت واقعی سنجیده شود، بیان کرد: امروز بیش از ۷۰ درصد واکسنهای درمانی انسان و ۹۸ درصد هستههای اولیه بذر کشور که ارزش آنها به میلیونها دلار میرسد در سازمان تات تولید میشود که این دستاوردها نشاندهنده تأثیر مستقیم دانش تولیدشده در این مجموعه بر امنیت غذایی و سلامت کشور است.
او همچنین با اشاره به برنامههای آموزشی جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال برنامههای آموزشی و انتقال دانش را به صورت هدفمند و کاربردی پیگیری کردهایم. به گفته رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی، بیش از ۸۰ درصد ذخایر ژنتیکی کشور در حوزه کشاورزی قرار دارد که بسیاری از آنها در مراکز تحت مدیریت این سازمان نگهداری میشود.
گلمحمدی همچنین گیلان را از مراکز مهم ذخایر پایه کشاورزی دانست و افزود: در این استان مجموعههای ژنتیکی مهمی از جمله ذخایر پایه زیتون وجود دارد که فردا نیز بازدیدی از آن انجام خواهد شد.
جایگزینی برای تولید برنج شمال وجود ندارد
هادی حقشناس، استاندار گیلان نیز در این دیدار با تأکید بر سهم برجسته این استان در تولیدات کشاورزی کشور گفت: وقتی ۳۰ درصد برنج ایران در گیلان تولید میشود، طبیعی است که مراکز تحقیقاتی استان نیز باید چند برابر تقویت شوند تا بتوانند از این مزیتهای راهبردی صیانت و مسیر توسعه پایدار کشاورزی را هموار کنند.
او افزود: از هر ۱۰ کیلو برنج تولیدی در کشور، ۳ کیلوی آن در گیلان تولید میشود؛ طبیعی است که متناسب با چنین سهمی باید ظرفیتهای انسانی و پژوهشی استان نیز چند برابر تقویت شود، زیرا ارزش یک کیلو برنج گیلان معادل ۱۰ کیلو گندم است، که این مهم نشاندهنده اهمیت نقش تحقیقات در این حوزه است.
استاندار گیلان با بیان اینکه تغییرات اقلیمی، اهمیت پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی را دوچندان کرده است، تصریح کرد: امروز ۳۰ استان با فرونشست جدی مواجهند و تنها استانی که از این بحران مصون مانده، گیلان است، از این رو اگر به هر دلیل کشور ناچار به واردات گسترده شود، امنیت غذایی از حوزه گندم قابل تأمین است، اما جایگزینی برای تولید برنج شمال وجود ندارد.
به گفته حق شناس، ما سالانه حدود ۱.۴ میلیارد مترمکعب مصرف آب داریم، در حالیکه نیاز استان حدود یک میلیارد مترمکعب است، لذا مشکل کمبود آب نیست؛ مشکل در موارد دیگر است که تمامی این مشکلات شناسایی و راهحلهای لازم برای آن اتخاذ شده است.
او با تأکید بر ضرورت تقویت مراکز تحقیقاتی متناسب با مزیتهای واقعی استان بیان کرد: برنج گیلان یک محصول استراتژیک است و بیتوجهی به آن میتواند یک تمدن چند هزارساله را تهدید کند، لذا دولت برنامه ویژهای برای توسعه تولید برنج در استانهای شمالی دارد.
استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه زنجیره کرم ابریشم و صنعت نوغانداری یکی از ظرفیتهای ویژه استان است، گفت: گیلان یکی از قدیمیترین مراکز تولید پیله و ابریشم کشور است و احیای این زنجیره میتواند اشتغال و ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند.
حق شناس نقش توسعه صنعت نوغانداری در استان گیلان را بسیار مهم برشمرد و افزود: توسعه پژوهشهای نوغانداری، اصلاح نژاد کرم ابریشم، بهروزرسانی باغهای توت و حمایت از واحدهای ابریشمکشی باید به عنوان مأموریتهای جدی مراکز تحقیقاتی استان دنبال شود.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان