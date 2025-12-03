تنگی نفس، سرفه‌های مداوم، احساس فشار و درد در قفسه سینه که به دست یا فک می‌زند، سرفه، سوزش و تحریک چشم از مهم‌ترین نشانه‌هایی هستند که مردم باید در روز‌های آلوده جدی بگیرند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس اورژانس البرزگفت:  تنگی نفس، سرفه‌های مداوم، احساس فشار و درد در قفسه سینه که به دست یا فک می زند ، کبود شدن لب ها یا ناخن ها ، سرفه ،سوزش و تحریک چشم از مهم‌ترین نشانه‌هایی هستند که مردم باید در روزهای آلوده جدی بگیرند.

او افزود: در صورتی که این علائم با سردرد، تهوع، سرگیجه، یا ضعف شدید ، کاهش سطح هوشیاری ، بی حالی غیر عادی ، حمله آسم یا توقف تنفس همراه باشد فورا با اورژانس تماس گرفته یا به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند. 

مهدوی گفت: افراد تا حد امکان از فعالیت در فضای باز خودداری کنند و اگر خروج از منزل ضروری است، حتماً از ماسک‌های مناسب مانند N95 یا FFP2 استفاده نمایند.

 رئیس اورژانس البرز افزود: درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارید از سیستم تهویه مطبوع و هنگام استفاده از کولر گازی یا سیستم تهویه، حتماً حالت چرخش هوای داخل را فعال کنید. در خودرو نیز شیشه‌ها را بالا نگه دارید.

