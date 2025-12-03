باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- سید اشرف حسینی، اظهار کرد: روز جهانی ایدز فرصتی ارزشمند برای برجسته‌سازی موضوع و جلب حمایت سیاست‌گذاران و مسئولان است.

وی افزود: این پویش با شعار تست زودهنگام یعنی شانس بیشتر برای زندگی سالم، درمان زودهنگام یعنی کنترل کامل ویروس اچ‌آی‌وی و جلوگیری از انتقال به دیگران در حال اجراست.

حسنی تصریح کرد: هدف اصلی این پویش، افزایش آگاهی عمومی و شناسایی موارد مبتلا از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای و تشخیصی رایگان است.

کارشناس برنامه ایدز دانشگاه، بیان کرد: مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و پایگاه‌های مشاوره در تمامی شهرستان‌های استان‌ها فعال هستند و خدماتی از جمله مشاوره، آزمایش رایگان و محرمانه ارائه می‌دهند.

حسینی یکی از مهم‌ترین نکات مورد تأکید این پویش را دسترسی فوری به درمان عنوان کرد و گفت: چنانچه تست فردی مثبت اعلام شود، درمان رایگان برای وی بلافاصله آغاز خواهد شد

انجام تعداد هزارو ۵۸۱ تست اچ آی اوی

تاکنون در دو هفته اول کمپین تعدادهزارو ۵۸۱ تست اچ آی وی از مراجعین به مراکز موقت و مراکز ثابت ارائه خدمات تشخیص اچ‌ای وی گرفته شده که مورد مثبت شناسایی نشده و همه موارد منفی گزارش شده است.

وی افزود: از ابتدای شیوع بیماری ایدز در استان کردستان تا پایان شش‌ماهه نخست سال جاری، برآورد می‌شود که در مجموع ۶۲۴ مورد ابتلا به HIV در استان وجود داشته باشد. از این تعداد، تاکنون ۲۴۹ نفر شناسایی شده و تحت مراقبت قرار دارند؛ به عبارتی حدود ۴۰ درصد از مبتلایان شناسایی شده‌اند، در حالی‌که بر اساس تخمین‌های موجود، حدود ۶۰ درصد از بیماران هنوز شناسایی نشده‌اند.

حسینی عنوان کرد: انگ و تبعیض اجتماعی، یکی از موانع اصلی مراجعه افراد دارای رفتار‌های پرخطر به مراکز مشاوره HIV است. به منظور افزایش آگاهی عمومی و کاهش این موانع، اجرای برنامه‌های جامع آموزشی و اطلاع‌رسانی در سطح استان ضروری است. همچنین، جلب حمایت سیاست‌گذاران برای تغییر نگرش جامعه نسبت به HIV از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: براساس داده‌های جمع‌آوری شده، توزیع مکانی بیماران مبتلا به HIV در استان کردستان نشان‌دهنده تمرکز بالای موارد در مرکز استان (سنندج) با ۷۱ درصد است و بقیه موارد در شهرستان‌های دیگر پراکنده هستند.

کارشناس ایدز دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با بیان اینکه گروه سنی ۲۵ تا ۴۵ سال با ۷۵ درصد از کل موارد تشخیص داده شده، بیشترین سهم را در میان بیماران دارد، این الگوی توزیع سنی با الگوی کشوری نیز مطابقت دارد، تصریح کرد: از نظر توزیع جنسی ۷۶درصد بیماران شناسایی شده مرد و ۲۴درصد زن هستند. در طی چند سال اخیر میزان ابتلا زنان بیشتر شده که نشان دهنده شیفت انتقال ویروس از تزریقی به سمت جنسی است.

حسینی گفت: الگوی انتقال HIV در استان از ابتدا عمدتاً از طریق تزریق مشترک ۷۳ درصد بوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۳، انتقال جنسی با سهم ۷۰درصد به عنوان اصلی‌ترین راه انتقال شناسایی شده است.

وی اضافه کرد: با این وجود تعیین یک مقطع زمانی خاص در سال برای برجسته سازی موضوع و حساس کردن سیاستگزاران، مسئولان و آحاد افراد جامعه به موضوع اچ‌آی‌وی و همراه کردن آنان برای پیشگیری از ایدز بسیار ضروری است.

کارشناس ایدز دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در خصوص بیماری اچ آی وی گفت: HIV یک بیماری عفونی است که اغلب مردم آن را با نام ایدز می‌شناسند، در حالی که ایدز مرحله انتهایی آن است و با مراقبت و درمان به موقع و صحیح، فرد مبتلا دچار علائم ایدز نمی‌شود و با تشخیص به هنگام و مراقبت و درمان مبتلایان اچ آی وی، خطر چرخش ویروس و انتقال بیماری به دیگران به شدت کاهش می‌یابد.

حسینی خاطرنشان کرد: با مراقبت و درمان اچ آی وی، سطح ویروس در خون و ترشحات بدن می‌تواند به صفر برسد و انتقال ویروس به دیگران و احتمال ابتلا به بیماری نزدیک به صفر می‌شود در واقع اچ آی وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است، در صورت درمان به موقع، فرد مبتلا بدون علائم و عوارض ایدز، عمر طبیعی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اچ آی وی میکروب مقاومی نیست و خارج از بدن به راحتی با مواد ضد عفونی کننده معمولی از بین می‌رود، یادآور شد: همکار بودن، زندگی دسته جمعی، هم صحبت شدن و معاشرت‌های اجتماعی یا تماس روزمره با افراد مبتلا مانند همسفر بودن، همکلاس بودن، نشستن در کنار یکدیگر باعث انتقال اچ آی وی نمی‌شود.