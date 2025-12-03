معاون فرهنگی و اموردانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از برگزاری اولین المپیاد فرهنگی ورزشی درون دانشگاهی ویژه دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - فاضل محمدی مقدم گفت: اولین المپیاد فرهنگی ورزشی درون دانشگاهی با هدف گرامیداشت روز دانشجو و آمادگی برای المپیاد کشوری دانشجویی ویژه دانشجویان این دانشگاه برگزار شده است.

وی افزود: طراحی خاص برای البسه ورزشکاران و مسابقات، گامی فرهنگی بعد از جنگ ۱۲ روزه محسوب می‌شود.

محمدی مقدم ادامه داد: این المپیاد فرهنگی ورزشی در ۷ رشته ویژه دختران و ۸ رشته ویژه پسران با شرکت بیش از ۸۰۰ دانشجو در حال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات تا ۲۰ اذر ماه در سالن شهید علم الهدا مجتمع آموزشی رحمتیه شهرکرد ادامه دارد.

برچسب ها: المپیاد ورزشی ، دانشگاه علوم پزشکی
