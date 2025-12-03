شهرونپخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تکمیل بوستان آب و شن شهرقدس استان قدس ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان = بوستان‌ها و باغ‌های شهری علاوه بر اینکه به زیباسازی شهر نشاط و شادابی می‌دهند؛ با توجه به آلودگی هوای امروزه به عنوان عنصر حیاتی در کاهش آلودگی، بهبود سلامت جسمی و روانی شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی آنها بسیار حائز اهمیت است.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما بوستان ۴۰ هکتاری در شهر قدس شهر تهران که از سال ۱۳۹۹ افتتاح شده است؛ هنوز به بهره برداری نرسیده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام پارک ۴۰ هکتاری آب و شن شهرقدس که سال ۱۳۹۹ فاز اول آن در قالب ۴ هکتار افتتاح شده بود متاسفانه بعد از گذشت چندین سال هنوز ادامه آن با توجه به کمبود سرانه فضای سبز شهرقدس تکمیل نشده و اقدامی هم در این زمینه صورت نگرفته است لطفا از مسئولان شهرقدس این موضوع را پیگیری کنید که چرا اقدامی انجام نمی‌دهند.

 

