موسی خلیل اللهی امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: عملیات ساخت ۱۳ واحد تولیدی در منطقه آزاد ارس به پایان رسیده و یا در حال اتمام است.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی به عنوان کلان استان و تبریز به عنوان کلان شهر از امنیت بسیار مناسبی برخوردار است، افزود: این امنیت در سایه اصالت، نجابت و دینداری و ولایت مدار مردم استان و همکاری و تعامل و هم افزایی بین همه ارکان اداره استان به ویژه شورای اداری و شورای تامین به دست آمده است.

خلیل اللهی اضافه کرد: آذربایجان شرقی در مقطعی با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه شد اما همکاران من با فداکاری جبران کردند و خللی در امور مردم پیش نیامد.

رئیس دادگستری کل آذربایجان شرقی تشریح کرد: در این مدت دادستان‌های استان در حوزه پیشگیری و به ویژه حقوق عامه کار‌های ارزشمندی انجام دادند که چهار طرح معاونت پیشگیری ما به شکل کشوری ابلاغ شد.

وی یادآوری کرد: در سال ۱۴۰۰ احساس کردیم در تامین زمین برای واحد‌های تولیدی سو کارکردی وجود دارد و بر این اساس کارگروهی را برای بررسی قرارداد‌های واگذاری زمین به اشخاص در شهرک‌های صنعتی تشکیل دادیم و آن را به منطقه آزاد ارس نیز تسریع دادیم.

در این مراسم حسین محمدزاده آلمالو به عنوان دادستان جدید مرکز آذربایجان شرقی معرفی و از تلاش‌های بابک محبوب علیلو در این سمت قدردانی شد.