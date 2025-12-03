معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه راهبری طرح رویش به این سازمان واگذار شده، گفت: طرح رویش فعال‌سازی دارایی‌های راکد و تقویت سرمایه‌گذاری مولد را دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا عیوضلو  معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه طرح رویش یکی از طرح‌های ملی وزارت اقتصاد است که مسئولیت راهبری آن به سازمان بورس واگذار شده است، گفت: بازار سرمایه در اجرای طرح رویش ایفا کننده نقش محوری خواهد بود.

او به وجود دو مسئله و دغدغه اصلی در طراحی این پروژه اشاره کرد و افزود: در ابتدا اکنون بیش از یک دهه است که تشکیل سرمایه در کشور رشد نداشته یا بعضاً رشد آن منفی بوده است که همین موضوع می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر گذاشته و آسیب‌زا باشد و به عنوان یک دغدغه کلان اقتصادی تلقی می‌شود.

عیوضلو چالش موجود در محیط سرمایه‌گذاری را به عنوان دیگر معضل طراحی این پروژه معرفی و اعلام کرد: متاسفانه مشاهده شده به دلیل افزایش میزان عدم‌اطمینان در اقتصاد برخی برای پوشش این نااطمینانی به سمت خرید و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی و غیرمولد رفته‌اند. 

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به نظر می‌رسد برخی خانوار‌ها برای پوشش ریسک خود در برابر تورم، به خرید دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، دلار فیزیکی و ملک روی آورده‌اند.

او معتقد است که طرح رویش به دنبال ارائه راهکار‌هایی برای رفع این دغدغه‌ها و چالش‌هاست.

عیوضلو افزایش نسبت دارایی‌های مالی در سبد دارایی خانوار را چشم‌انداز این طرح دانست و گفت: هدف این طرح آن است که نسبت دارایی‌های مالی در سبد دارایی خانوار‌های ایرانی در افق تعیین‌شده، افزایش یافته و به استاندارد‌های روز دنیا نزدیک شود.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دیگر چشم‌انداز مدنظر در این طرح گفت: در این طرح دارایی‌های غیرمولد فعال‌سازی می‌شود و به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد تا بتواند از این طریق در خدمت تولید قرار گیرد. 

به گفته او، با این طرح می‌خواهیم زنجیره پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و رشد، فعال‌تر و کارآمدتر شود.

عیوضلو تاکید کرد: پس‌اندازی که خانوار‌ها انجام می‌دهند باید از طریق کانال‌های مالی وارد مدار اقتصاد شود تا به رشد اقتصادی، افزایش تولیدات شرکت‌ها و کمک به بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. 

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این ورود از مسیر بازار‌های مالی شامل بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی امکان‌پذیر است که از طریق این بازار‌ها می‌تواند فعال‌سازی شده و در چرخه اقتصاد قرار گیرد.

منبع: سازمان بورس

برچسب ها: سازمان بورس و اوراق بهادار ، سرمایه گذاری مولد
خبرهای مرتبط
روزشماری برای تعیین تکلیف مباحث سهام عدالت
افزایش بیش از هزار واحدی شاخص کل بورس
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد بیش از ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
مخازن سد‌های تهران همچنان بی‌نصیب از بارش باران
پایان بلاتکلیفی مردم در گارانتی و رجیستری تلفن همراه با واگذاری به اتحادیه
قاچاق آرد نانوایی به قنادی‌ها بعید است+ فیلم
نصب کنتور هوشمند آب اجرایی می‌شود؟+ فیلم
ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صرفه‌جویی ۴۴ هزار متر مکعبی آب را در سال محقق می‌کند
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
دوره استفاده از مسکن استیجاری بسیار کوتاه است
محاسبه ۹۶ درصد پرونده‌های مالیاتی اصناف و مشاغل به‌صورت سیستمی
دریافت مجوز وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر شد
آخرین اخبار
طرح رویش، فعال‌سازی دارایی‌های راکد و تقویت سرمایه‌گذاری مولد را دنبال می‌کند
روزانه ۴.۵ میلیون لیتر از قاچاق سوخت کاسته شد
دریافت مجوز وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر شد
ورود بیش از ۳ هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای
نصب کنتور هوشمند آب اجرایی می‌شود؟+ فیلم
محاسبه ۹۶ درصد پرونده‌های مالیاتی اصناف و مشاغل به‌صورت سیستمی
دوره استفاده از مسکن استیجاری بسیار کوتاه است
قاچاق آرد نانوایی به قنادی‌ها بعید است+ فیلم
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
پایان بلاتکلیفی مردم در گارانتی و رجیستری تلفن همراه با واگذاری به اتحادیه
ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صرفه‌جویی ۴۴ هزار متر مکعبی آب را در سال محقق می‌کند
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
مخازن سد‌های تهران همچنان بی‌نصیب از بارش باران
عدم رعایت عدالت درباره خودروهای نو شماره داخلی
رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق کشف فرار‌های مالیاتی/ درآمدهای مالیاتی ۵برابر درآمدهای نفتی شد
صنعت گاز کشور آماده برای عبور از زمستان پیش رو
کاهش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۱۲ آذر ماه
برگزاری تور‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ارمنستان
بی اعتبار شدن صورتحساب کاغذی از ابتدای دی ماه/ هیچ تمدیدی برای اجرای صورتحساب کاغذی نداریم
محاسبات قیمت خودرو‌های مونتاژی براساس صورت‌های مالی است
قطع بیش از ۷ هزار انشعاب غیرمجاز در آبفای منطقه ۲ تهران
شیر پاستوریزه ۶.۷ درصد افزایش یافت
حذف اخذ عوارض شهری از تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد
افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
امیرخانی، داری گواهینامه معتبر پروازی نبود
توسعه و افزایش ۲برابری صادرات محصولات بازاریابی به کشور‌های آسیایی
راهنمای پرداخت هزینه حق خاک و کارت اقامت ترکیه
دکه‌ها حق فروش و یا سرو قهوه را ندارند/ شناسایی ۲۵۰۰ واحد غیر مجاز سرو قهوه+ فیلم
افزایش خسارت پرندگان و ابلاغ دستور اقدام فوری در مزارع کشور
حساسیت بالای توزیع یارانه‌ها در بخش کشاورزی