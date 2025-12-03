باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه تعیین تکلیف اراضی صنعتی راکد و غیرفعال استان که در محل شهرکهای صنعتی استان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به محدودیت اراضی صنعتی در استان، ادامه یافتن وضعیت رکود در برخی اراضی واگذار شده به دلیل بیعملی بخشی از صاحبان قرارداد، هم سرعت توسعه را کاهش میدهد و هم مسیر سرمایهگذاری را مسدود خواهد کرد.
به گفته وی؛ چنین زمینهایی نه تنها نقشی در توسعه صنعتی استان ندارند، بلکه به مانعی برای تولیدکننده واقعی تبدیل شدهاند و اجرای ماده ۴۸ راه را برای بازگرداندن این ظرفیتها به جریان اقتصادی هموار میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی کارگروه، تفکیک میان پروژههای دارای امکان فعالسازی و پروندههایی است که عملاً بلااستفاده رها شدهاند، گفت: پروژههایی که با رفع موانع میتوانند وارد مرحله بهرهبرداری شوند، مهلت عملیاتی دریافت میکنند و در مقابل، زمینهایی که دلیلی برای تداوم واگذاری ندارند از چرخه خارج خواهند شد تا ظرفیت آنها برای متقاضیان جدید آزاد شود.
ازهاری با تاکید بر اینکه “کارآمدسازی اراضی صنعتی” بخشی از رویکرد اصلی تیم اقتصادی استان است، بیان کرد: بررسی ۶۱ قرارداد راکد از ابتدای امسال تاکنون نشان میدهد روند بازپسگیری و واگذاری مجدد با جدیت در حال انجام است.
وی تاکیدکرد: مصوبات این جلسه لازمالاجراست و دستگاههای مسئول موظفاند اقدامات مربوط به اعطای مهلت، فسخ قرارداد یا خلع ید را در زمان تعیینشده عملیاتی کنند تا ظرفیت اراضی صنعتی به شکل مؤثر در خدمت توسعه اقتصادی استان قرار گیرد.
در جلسه امروز، ۱۲ پرونده به مساحت ۳۲ هکتار بررسی شد که برای ۱۰ پرونده با مجموع ۳۱.۵ هکتار مهلت چندماهه تعیین شد و برای ۲ پرونده به مساحت شش هزار متر مربع، فسخ قرارداد اعلام گردید.