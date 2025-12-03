مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به کاهش مراجعات اهداکنندگان و کاهش شدید میزان ذخایر خون ، بر ضرورت مشارکت بیشتر مردم مازندران در اهدای خون تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر عبداله محمدی فیروزجایی مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به کاهش مراجعات اهداکنندگان و کاهش شدید میزان ذخایر خون درتمامی گروه‌های خونی، بر ضرورت مشارکت بیشتر مردم مازندران در اهدای خون تاکید کرد و گفت: شیوع آنفلوآنزا و سرما خوردگی موجب افت محسوس در میزان مراجعه داوطلبان اهدای خون شده است؛ از مردم مازندران که شرایط لازم برای اهدای خون را دارند درخواست داریم در این روز‌ها همکاری بیشتری با انتقال خون استان داشته باشند و با حضور در مراکز ثابت و سیار اهدای خون استان، به تامین خون مورد نیاز بیماران کمک کنند.

او با بیان اینکه مراکز درمانی مازندران به دلیل افزایش عمل‌های جراحی، بیماران خاص از جمله تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و سرطانی و ... با نیاز فوری به خون و فرآورده‌های خونی در تمامی گروه‌ها به ویژه O، A، و B مثبت و منفی روبه‌رو هستند، افزود: این شرایط ایجاب می‌کند مردم نوعدوست و شریف استان مازندران بیش از گذشته در این امر انساندوستانه مشارکت و حضوری فعال داشته باشند.

دکتر محمدی فیروزجایی با تاکید بر اینکه تامین خون و فرآورده‌های خون مورد نیاز بیماران وابسته به حضور نوعدوستانه و مستمر مردم به صورت روزانه است، گفت: مراکز انتقال خون ساری، بهشهر، قائم شهر، بابل، آمل، چالوس، نور، تنکابن و رامسر همه روزه از شنبه تا پنج شنبه فعال و آماده خدمت رسانی به داوطلبان و اهداکنندگان خون هستند.

مدیرکل انتقال خون مازندران افزود: پایگاه اهدای خون جویبار روز‌های پنج شنبه، کانکس اهدای خون نکا روز‌های شنبه، پایگاه اهدای خون گلوگاه روز‌های شنبه و چهارشنبه و پایگاه اهدای خون بابلسر روز‌های یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ فعال هستند.

دکتر محمدی فیروزجایی گفت: استان مازندران به علت گردشگر پذیری، وجود دو دانشگاه علوم پزشکی، ۴۷ مرکز درمانی و بیمارستان، آمار بالای بیماران خاص از جمله ۲۵۰۰ بیمار تالاسمی، مراکز تخصصی و فوق تخصصی دارای شرایط ویژه است و مصرف خون و فرآورده‌های خونی در مراکز درمانی آن بسیار بالاست.