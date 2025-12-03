حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قضات به‌گونه‌ای تدبیر و تمشیّت کنند که قرار دیگری غیر از قرار بازداشت برای متهم صادر شود. به هیچ وجه نگوییم یک شب زندان رفتن که ایرادی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- حجت‌الاسلام والمسلمین " غلامحسین محسنی اژه‌ای " روز چهارشنبه در جریان سفر به استان یزد در جمع کارکنان دستگاه قضایی این استان افزود: باید از جایگاه حقوقی خود نهایت استفاده را در راستای خدمت به مردم و نظام ببریم و این جایگاهی که در اختیار ما است، به منزله یک توفیق برای خدمت است و اگر به مردم و نظام خدمت نکنیم در پایان، خاسر خواهیم بود و خودمان را ملامت می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت رویکرد صیانتی و طبیب‌گونه در مقوله حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این موضوع در برخوردهای داخل و خارج از قوه قضاییه و در مورد ضابطین و حفاظت و اطلاعات عدلیه صدق میکند بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی گزارشی ناظر بر لغزش فردی ارسال می‌شود، در گام نخست، به سراغ فردِ لغزش‌کرده بروند و با تدابیر صیانتی و طبیب‌گونه، جلوی سقوط او را بگیرند؛ نباید اجازه داد فرد به لغزش خود ادامه دهد تا به پرتگاه بیفتد؛ نباید چتر اطلاعاتی بر روی او و خانواده‌اش گستراند تا لغزش دیگری از او یافت کرد؛ این موارد بعضاً خلاف شرع و خلاف قانون است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، تصریح کرد: حُسن خلق با مردم آثار و برکات بسیار زیادی دارد. باید در هر شرایطی ارباب رجوع را تکریم کنیم. من تمامی مراحل و مراتب قضایی را سپری کرده‌ام و می‌دانم که در مواردی به‌ویژه در زمان رسیدگی به پرونده‌های سنگین، تکریم ارباب رجوع و رفتار محترمانه با همه اصحاب پرونده، قدری سخت و مشکل است اما توجه کنید که «افضل الاعمال، احمزها» یعنی بافضیلت‌ترین کارها، سخت‌ترین آنهاست.

وی گفت: البته اِشراف دارم که گاهی تاخیرها و اطاله‌هایی که صورت می‌گیرد ناشی از رفتار قضات نیست بلکه کارشناسی‌ها دیر می‌رسد و یا نیاز به ردیابی‌های مالی است و یا فردِ احضار شده، در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نمی‌شود و همه این‌ موارد را قبول دارم اما با این حال تاکید دارم که قضات در پیشبرد امورات قضایی مردم، در ضمن اِعمال نهایت دقت، تسریع و تعجیل نیز داشته باشند.

وی ادامه داد: چنانچه موضوعی به کارشناسی ارجاع می‌شود، برای هیئت کارشناسی، زمان تعیین شود؛ چنانچه از دستگاهی استعلام صورت می‌گیرد برای آن دستگاه، زمان، مقرر شود. اینگونه نباشد که مرجع کارشناسی و مرجع استعلام هرگاه تمایل پیدا کردند پاسخ مرجع قضایی را بدهند. رعایت این نکات قطعاً در تسریع پیشبرد امورات قضایی مردم مؤثر است.

وی بیان داشت: قضات در صدور قرارهای بازداشت نیز نهایت دقت را داشته باشند؛ چنانچه به زندان رفتن متهمی ضروری نیست، قضات به‌گونه‌ای تدبیر و تمشیّت کنند که قرار دیگری غیر از قرار بازداشت برای آن متهم صادر شود. به هیچ وجه نگوییم یک شب زندان رفتن که ایرادی ندارد؛ گاهی یک شب زندان رفتن، زندگی خانوادگی یک فرد را دگرگون می‌کند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قضات و مسئولان ذیربط قضایی، به اتقان آراء نیز توجه و التفات ویژه‌ای داشته باشند؛ چنانچه مرجعی به کرات، احکام خلاف بیّن شرع صادر می‌کند و یا آرای مرجعی به کرات در مراجع بالاتر نقض می‌شود، مسئولان ذی‌ربط قضایی بررسی‌ها و پیگیری‌های متقنی را در این رابطه به عمل آورند و ایراد کار را بیابند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: قضات و مسئولان ذیربط قضایی در تبدیل احکام مجازات نیز بسیار دقت و مداقه کنند؛ گاهی مجازات یک سال حبس به یک میزان ناچیزی جریمه تبدیل می‌شود که اصلاً مورد استهزاء قرار می‌گیرد. گاهی احکام جایگزین حبسی صادر می‌شود که اساساً قابلیت اجرا ندارند.

 انتقاد رئیس قوه قضائیه از جمع آوری اطلاعات از افراد / برخلاف موازین شرعی و قانونی است

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ادامه با انتقاد از جمع آوری اطلاعات از افراد گفت: گزارشی برای بخش‌های نظارتی می‌آید و مراحلی را طی می‌کند؛ گاهی اوقات قبل از اینکه فرد را در جریان قرار بدهند، رئیس کل دادگستری در جریان قرار گیرد، مسئول مافوق در جریان قرار گیرد و ... شروع به اقداماتی از جمله جمع آوری اطلاعات و ... می‌کنند. خود فرد و خانواده را زیر چتر اطلاعاتی می‌برند که خود این در بسیاری مواقع خلاف شرع، قانون و ضرر است.

وی ادامه داد: فرض کنیم لغزشی هم پیدا شده است چرا اجازه می‌دهیم طرف ته دره برود و بعد به موضوع رسیدگی کنیم، کجای این صیانت است؟ وقتی می‌شود در قدم اول جلوی لغزش را گرفت چرا این کار را نمی‌کنیم؟

گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شورا‌های حل اختلاف و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان یزد، به طرح مطالب و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های گوناگون پرداختند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اگه وقت کردید در خصوص معیشت و تورم هم نظری بدید
البته چون بین مردم نیستید و در باستی هیلزتون هستید بعید می‌دونم از اوضاع مردم خبر داشته باشید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
دو صد گفته چون نیم کردار نیست

فقط لب و دهن عمل هیچ هبچ
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
همه مدیران شرکت های دولتی و هلدینگ های بانکی و نفتی که بیشتر درصد پول و قدرت کشور را در اختیار دارند را باید شفاف کنید حقوق و مزایا و عملکردشان را باید نظارت ها قوی باشد حق الناس ۸۰ ملیون ایرانی دست ۸۰۰۰ نفر آدم هم که باشد باید کنترل شوند خودتان را گول نزنید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
جناب آقای اژه ای. وقت قطع دست سارقین سابقه دار وخشن و مفسدان اقتصادی نرسیده است. شما هر چند یکبار خودتان را نشان می‌دهید و در رابطه با این غده ها ی سرطانی فعلی جامعه صحبت نمی‌کنید.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۲:۴۸ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
امام صادق (ع ) فرمودن
قضات چهار گروهند / که سه گروه انها در جهنم قرار دارند
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اطلاعات باید شفاف شود بدون اطلاعات نمی توانید حکم کنید ، وزارت نفت را شفاف کنید بانک مرکزی را زیر نظر وزارت خانه آورده و شفاف کنید بانک ها را شفاف کنید مدیران را شفاف کنید
United States of America
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اگه اینایی را که گفتی بخوان شفاف سازی کنن و ملت از همه چیزشان با اطلاع شوند / دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اگر دادگاه ها پاک باشند کشورهم پاک میشود
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
پای حرف زدن که باشه حرفهای قشنگ قشنگ میزنن
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
این همه اغماض در برابر متخلفین بس نیست؟ مردم دیگه خسته شدند از مماشات شما با متخلفین. یک مقداری جدیت به خرج بدید هر روز یک دستور جدید میدید که بر خورد نکنید. دست از این روانشناسی های غربی بردارید ومطابق موازین اسلامی برخورد کنید.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
مردم همه خمیده شدن
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
لطفا به شدت با اغتشاشگران اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برخورد کنید به خصوص کسانی که به ویرانی بنیان خانواده چشم دوختند با بی حجابی
۱۵
۱۰
پاسخ دادن
