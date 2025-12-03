مدیرکل انتقال خون استان اردبیل گفت:ذخایر خونی در استان کاهش یافته و بسیاری از بیماران چشم انتظار اهدای خون هموطنان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شراره دژاکام گفت: این روزها با توجه به کاهش ذخایر خونی در استان اردبیل بسیاری از بیماران چشم انتظار اهدای خون هموطنان هستند.
او افزود: افراد ۱۸ تا ۶۰ سال میتوانند بامراجعه به مراکز انتقال خون و اهدای خون نجات گر جان انسانها باشند.
مدیرکل انتقال خون استان اردبیل اهالی خیرخواه و نوعدوست این استان را به اهدای خون دعوت و گفت: مراکز درمانی استان اردبیل نیاز به خون و فرآوردههای آن در همه گروههای خونی دارند.
دکتر دژاکام از اهالی نوعدوست اردبیل خواست تا با در دست داشتن کارت ملی به مرکز اهدای خون واقع در جنب بیمارستان فاطمی اردبیل و در شهرستانها نیز به مراکز تعیین شده مراجعه کنند.
او نیاز به خون و فرآوردههای خونی را یک نیاز همیشگی برای بیماران بستری در بیمارستان عنوان کرد و گفت: درمان بسیاری از بیماران بدون اقدام خیرخواهانه اهدای خون از سوی مردم ممکن نیست.
منبع: انتقال خون