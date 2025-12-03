باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- پروین نباتی مدیرکل دفتر پلیمری وزارت صمت در حاشیه نمایشگاه رنگ رزین اظهار داشت: صنعت رنگ و رزین در ایران با ظرفیت تولید بیش از ۱۲ میلیون تن، یکی از صنایع کلیدی به شمار میرود.
وی ادامه داد: این صنعت به طور مستقیم برای بیش از ۴۴ هزار نفر شغل ایجاد کرده و به صنایع دیگر نیز وابسته است. این وابستگی به صنایع دیگر نشاندهنده اهمیت این صنعت در زنجیره تأمین و تولید کشور است.
وی ادامه داد:برخی از واحدهای تولیدی در این صنعت کمتر از ۲۰۰ واحد به واردات وابسته هستند. این نشان میدهد که بیشتر تولیدکنندگان قادر به تأمین نیازهای خود از منابع داخلی هستند. به عنوان مثال، اکثر رنگها و رزینهای مورد نیاز صنایع خانگی و خودروسازی در داخل کشور تولید میشوند.
او بیان کرد: امسال تولید این صنعت به حدود ۸۰۰ هزار تن رسید و موفقیتهایی در زمینه صادرات به ثبت رسید. این موفقیتها شامل افزایش صادرات هم از لحاظ وزنی و هم از لحاظ ارزش نسبت به سال گذشته بوده است.
او بیان کرد: کاهش ظرفیت تولید به دلیل وجود ظرفیتهای اضافی در کشور است. در واقع، ظرفیتسازی انجام شده بیش از نیاز بازار بوده و این موضوع منجر به ایجاد ظرفیتهای خالی در واحدهای بزرگ شده است. وزارتخانهها در حال ساماندهی این ظرفیتها هستند تا به سمت تولیدات مورد نیاز کشور هدایت شوند.
وی توضیح داد:ایران به دلیل وجود پتروشیمیهای قوی، مزیتهایی در تأمین مواد اولیه دارد. با همکاری با صنایع پتروشیمی، وزارتخانهها در تلاش هستند تا مواد اولیه مورد نیاز را تأمین کنند و از وابستگی به واردات جلوگیری کنند.
او بیان کرد: برنامهریزیهایی برای سرمایهگذاری در مواردی که تولید در کشور وجود ندارد، در حال انجام است. این اقدامات شامل تسهیلات برای سرمایهگذاری در بخشهایی است که نیاز به تولید داخلی دارند. همچنین، کاهش واردات کالاهای ساخته شده به نفع صنعت کشور خواهد بود.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود و تلاشهای انجام شده در زمینه تولید و صادرات، صنعت رنگ و رزین در ایران آینده روشنی دارد. با مدیریت صحیح ظرفیتها و استفاده بهینه از منابع داخلی، این صنعت میتواند به رشد و توسعه بیشتری دست یابد.
او گفت: این موارد به ما نشان میدهند که با وجود چالشها، پتانسیلهای زیادی برای پیشرفت در این صنعت وجود دارد.
وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص تخصیص ارز و سوخت به پتروشیمیها گفت: هم ارز و هم سوخت به پتروشیمی ها ارائه میشود بنابراین هیچ بهانه ای برای عدم تولید کالا ندارند.
او گفت: میزان صادرات کالا در حوزه پلیمری به ۸۰ میلیون دلار رسیده است.