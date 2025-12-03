منابع رسانه‌ای مدعی شدند که عربستان و مصر در تلاش هستند از حمله جدید رژیم اسرائیل به ایران جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابعی به روزنامه الانباء گفتند که «فشار آمریکا بر لبنان با نزدیک شدن به مهلت تعیین شده برای محدود کردن سلاح‌ها به دولت، در حال افزایش است» و توضیح دادند که یک تلاش سعودی و مصری برای جلوگیری از هرگونه تشدید احتمالی تنش در لبنان وجود دارد.

این منابع ادعا کرد که ارتش لبنان نقش خود را ایفا می‌کند، اما مهمترین چیز تقویت آن با تجهیزات پیشرفته است. آنها خاطرنشان کردند که «با توجه به ادامه پیگیری طرح اسرائیل برای ایجاد مناطق حائل در جنوب، کرانه باختری و سوریه برای ایجاد واقعیت جدیدی که از طریق آن به دنبال حفاظت از امنیت خود است، جنگ جاری علیه لبنان یک طرفه است.»

در همین زمینه، این منابع ادعا کردند که نگرانی‌های جدی در منطقه مورد حمله جدید رژیم تروریستی اسرائیل به ایران وجود دارد، چیزی که عربستان سعودی، مصر و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از آن تلاش می‌کنند، به ویژه با توجه به تحولات اخیر در غزه، کرانه باختری، سوریه و لبنان، زیرا این امر امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند.

پیش از این برخی از رسانه‌های به نقل از دیپلمات ناشناس اروپایی گزارش دادند که رژیم تروریستی اسرائیل از حملات پیشین ایران به اراضی اشغالی درس نگرفته و در سال جدید میلادی قصد حمله مجدد به ایران را دارد.

منبع: آر تی

برچسب ها: حمله ایران به اسرائیل ، حمله اسرائیل به ایران
