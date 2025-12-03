مهدی خبازیان پس از کسب مدال‌های نقره و برنز مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام در میان اسقبال مردم و مسئولان بابلسر به زادگاهش بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری – آئین استقبال از مهدی خبازیان دارنده مدال‌های نقره و برنز مسابقات جهانی بدنسازی با حضور ولی‌زاده فرماندار بابلسر و معاونان، اعضای شورای شهر، آری مسئول کار گروه منطقه ۲ ورزش و جوانان مازندران، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان، فلاح رئیس اداره فنی حرفه‌ای، طالبی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام، مردم و ورزشکاران در میدان بسیج بابلسر برپا شد.

مهدی خبازیان در مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام ۲۰۲۵ عربستان موفق به کسب ۲ مدال نقره و برنز شد.

این بدنساز بابلسری در مسابقات دسته ۹۰ کیلوگرم بادی بیلدینگ رده سنی بزرگسالان مدال برنز گرفت و در رقابت‌های دسته ۹۰ کیلوگرم مستر بادی بیلدینگ رده سنی ۴۰ تا ۴۴ سال پیشکسوتان نیز مدال نقره را به گردن آویخت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسابقات بدنسازی ، پرورش اندام
خبرهای مرتبط
کسب مدال‌های نقره و برنز مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام توسط مهدی خبازیان
استقبال از قهرمانان ملی پوش پرورش اندام در مرکز مازندران
پایان رقابت‌های پرس سینه کارگران استان مازندران در محمودآباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران در رزمایش بین‌المللی بریکس حضور موفق داشته است
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛تردد در چالوس یکطرفه می‌شود
دستگیری اعضای باند قاچاق اشیاء عتیقه در مازندران؛ عتیقه‌های دوران ایلامی کشف شد
نجات فرد گمشده و مصدوم در جنگل‌های ساری
قابی زیبا از پلیکان خاکستری
وارش با تساوی در صدر ماند
گشت و گذار خرس‌های قهوه‌ای + فیلم
آخرین اخبار
گشت و گذار خرس‌های قهوه‌ای + فیلم
وارش با تساوی در صدر ماند
ایران در رزمایش بین‌المللی بریکس حضور موفق داشته است
دستگیری اعضای باند قاچاق اشیاء عتیقه در مازندران؛ عتیقه‌های دوران ایلامی کشف شد
قابی زیبا از پلیکان خاکستری
نجات فرد گمشده و مصدوم در جنگل‌های ساری
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛تردد در چالوس یکطرفه می‌شود