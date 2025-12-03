باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری – آئین استقبال از مهدی خبازیان دارنده مدال‌های نقره و برنز مسابقات جهانی بدنسازی با حضور ولی‌زاده فرماندار بابلسر و معاونان، اعضای شورای شهر، آری مسئول کار گروه منطقه ۲ ورزش و جوانان مازندران، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان، فلاح رئیس اداره فنی حرفه‌ای، طالبی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام، مردم و ورزشکاران در میدان بسیج بابلسر برپا شد.

مهدی خبازیان در مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام ۲۰۲۵ عربستان موفق به کسب ۲ مدال نقره و برنز شد.

این بدنساز بابلسری در مسابقات دسته ۹۰ کیلوگرم بادی بیلدینگ رده سنی بزرگسالان مدال برنز گرفت و در رقابت‌های دسته ۹۰ کیلوگرم مستر بادی بیلدینگ رده سنی ۴۰ تا ۴۴ سال پیشکسوتان نیز مدال نقره را به گردن آویخت.